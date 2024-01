Santa Fe: el 52% de los alumnos secundarios deben hasta cuatro materias

Las cifras fueron informadas por el Ministerio tras un relevamiento realizado sobre 258 mil estudiantes inscriptos en abril de 2023.

El Ministerio de Educación de Santa Fe dio a conocer las cifras obtenidas en un relevamiento sobre alumnos secundarios de la Provincia. Según indicaron, el 52 por ciento de los estudiantes adeuda hasta cuatro materias. Además, pusieron el foco en el nivel de faltas de los jóvenes.

En abril del año pasado en Santa Fe había 258 mil estudiantes inscriptos. De ellos, al finalizar el ciclo lectivo, el 52 por ciento, es decir, 134 mil estudiantes aún no habían rendido la currícula entera; y sólo 115 mil habían aprobado todas las materias. Entre éstos números, según se detalló, se encuentran también 9 mil estudiantes que están desvinculados del sistema educativo.

En ese marco, el ministro de Educación, José Goity destacó que “estos son los problemas del sistema educativo”. Y añadió: “Con el gobernador Maximiliano Pullaro planteamos que venimos a resolverlos, pero la primera condición es afrontarlos con transparencia, con honestidad, ponerlos sobre la mesa. Y generar los consensos, las acciones y los recursos para poder resolverlos”.

En el detalle presentado, 46 mil adeudan una o dos materias; 14 mil adeudan 3 materias y 74 mil alumnos deben 4 o más materias. Al respecto, la secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena atendió: “Hacemos foco en esto porque somos conscientes, y una de la primera medida que tomó el gobernador Maximiliano Pullaro fue eliminar el Avance Continuo con un único y claro fundamento no vamos a esconder las estadísticas, no vamos a esconder detrás de un avance en los alumnos que no hay aprendizajes de calidad”.

“El desempeño de los estudiantes que estuvieron en el proyecto de Avance Continuo fue peor que en las escuelas que no lo tuvieron. Es decir, que a pesar que el Estado tuvo una mirada para acompañar un peor desempeño, el 41 por ciento de los alumnos de las escuelas de Avance Continuo adeudan más de tres materias y la misma relación en las escuelas sin avances que es del 34 por ciento”, continuó. “Realmente la política de Avance Contínuo no permitió mejorar la trayectoria de los alumnos”, afirmó Piedrabuena.

Para finalizar, Piedrabuena profundizó que “hay 44 mil estudiantes que no lograron tener una asistencia sostenida en la provincia de Santa Fe”, y agregó que “de ese total, hay 9 mil estudiantes que tienen asistencia nula; otros 4 mil que tienen menos del 25 por ciento de la asistencia; y 31 mil estudiantes que tienen menos del 71 por ciento de concurrencia”.

En diálogo con Cadena 3, Piedrabuena reflexionó: "Si el secundario no te da herramientas para seguir una carrera secundaria o universitaria pierde sentido". Y agregó: "Hay que recuperar la calidad educativa, el secundario como la puerta de ingreso de los jóvenes a una mejor calidad de vida a una carrera".

"Esto del pase pase del siga siga es una política y una mala política. Es responsabilidad de un sistema donde se le dijo que no es necesario ir el 80% para ser regular y que al docente no se le dio la posibilidad de evaluar", indicó.