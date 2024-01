Dos hermanas de 61 y 71 años sufrieron el violento robo de 300 mil pesos

Sujetos encapuchados irrumpieron en su casa, con armas blancas y de fuego, para golpearlas y robarles una fuerte suma de dinero.

Días atrás, alrededor de las 12 de la noche, dos hermanas, propietarias de un comercio de alimentos de la localidad de La Falda (departamento Banda), fueron sorprendidas por tres sujetos que ingresaron amenazándolas con armas de fuego y un cuchillo.

Los delincuentes, encapuchados y portando un arma blanca y un revólver, amenazaron de muerte a las hermanas, las golpearon y las obligaron a que le entregaran el dinero que tenían en el momento, que era la recaudación de las ventas del negocio más unos ahorros que tenían. Estiman que la suma total rondaría los 300 mil pesos.

“Nunca nos había pasado esto. Vivíamos bien, nunca nos pasó nada. No teníamos miedo y ahorano podemos creer lo que nos ha pasado”, expresó Dora López, una de las víctimas del violento robo, en diálogo con Noticiero 7.

“Nos dijeron que si no le dábamos la plata nos iban a cortar los dedos y que le iban a prender fuego a la casa. Tenían con un bidón con nafta”, relató Dora e indicó que hasta el día de hoy no hay detenidos y no se sabe nada de los delincuentes.