Árbitros confirmados para los debuts de Mitre y Güemes en la Primera Nacional

El Aurinegro y el Guacho se presentarán en la temporada ante San Telmo y Arsenal, respectivamente.

La AFA anunció los árbitros designados para la primera fecha del torneo 2024 de la Primera Nacional, en donde Santiago del Estero tiene como representantes a Mitre y Güemes.

El primero en salir a escena será Mitre, que recibirá San Telmo el viernes 2 de febrero a las 21.30 en el estadio Drs. José y Antonio Castiglione con el arbitraje de Adrián Franklin, quien tendrá como asistentes a Hernán Vallejos y Mariana Dure y como cuarto árbitro a Guillermo González.

Por su parte, Güemes visitará a Arsenal de Sarandí el domingo a las 17 en el estadio Julio Humberto Grondona con el arbitraje de Juan Pafundi, quien tendrá como jueces de línea a Juan Manuel Vázquez y Marcelo Errante y como cuarto árbitro a Salome Di Iorio.

Programación y designaciones:

Viernes 2

17.10 - Agropecuario vs. Patronato de Paraná - Árbitro: Fabrizio Llobet

21.30 - Mitre vs. San Telmo - Árbitro: Adrián Franklin

Sábado 3

17.00 - Chacarita Juniors vs. Deportivo Maipú - Árbitro: Pablo Giménez

17.00 - All Boys vs. Tristán Suárez - Árbitro: Diego Ceballos

17.00 - Deportivo Morón vs. Brown de Adrogué - Árbitro: Javier Delbarba

17.30 - Talleres de Remedios de Escalada vs. San Miguel - Árbitro: Felipe Viola

17.30 - Estudiantes de Caseros vs. Ferro - Árbitro: Edgardo Zamora

19.05 - Quilmes vs. Temperley - Árbitro: Jorge Broggi

19.10 - Nueva Chicago vs. Almagro - Árbitro: Franco Acita

20.00 - Aldosivi vs. Atlético de Rafaela - Árbitro: Gastón Monsón Brizuela

21.00 - San Martín de Tucumán vs. Gimnasia de Jujuy - Árbitro: Julio Barraza

21.10 - Colón de Santa Fe vs. Defensores Unidos de Zárate - Árbitro: Andrés Gariano

Domingo 4

17.00 - Arsenal vs. Güemes - Árbitro: Juan Pafundi

17.00 - Brown de Puerto Madryn vs. Racing de Córdoba - Árbitro: Nelson Sosa

19.00 - San Martín de San Juan vs. Alvarado - Árbitro: Nahuel Viñas

17.00 - Almirante Brown vs. Atlanta - Árbitro: Luis Lobo Medina

17.00 - Gimnasia y Tiro de Salta vs. Chaco For Ever - Árbitro: Brian Ferreyra

19.00 - Gimnasia de Mendoza vs. Defensores de Belgrano - Árbitro: Bruno Amiconi

20.00 - Estudiantes de Río Cuarto vs. Deportivo Madryn - Árbitro: Juan Pablo Loustau