Diputados votaron pasar a un cuarto intermedio y el debate se retomará al mediodía del jueves

Tras 11 horas de debate, este jueves al mediodía continuará el tratamiento por la Ley Ómnibus. Quedarán más de 140 oradores.

Después de 11 horas de debate, Diputados pasó a un cuarto intermedio y continuará este jueves el tratamiento de la Ley Ómnibus de reformas económicas. El proyecto es uno de los ejes de la gestión del presidente, Javier Milei, que la considera prioritaria.

El texto original del proyecto tuvo múltiples cambios a los que el oficialismo, que tiene solo 38 diputados, debió acceder para garantizarse el respaldo a la iniciativa de la “oposición dialoguista”, al menos en general. Con las modificaciones al dictamen de mayoría se redujeron de 524 a 385 los artículos del proyecto.

Tras más de doce horas de debate, la Cámara de Diputados decidió pasar a un cuarto intermedio hasta media mañana del jueves para aprobar en general la Ley Ómnibus y continuar con el tratamiento de los artículos en particular.

Mientras dentro del recinto la sesión transcurrió sin mayores contratiempos, a excepción del cruce entre diputados del Frente de Izquierda con un empresario pyme que gritaba desde uno de los palcos, las negociaciones paralelas se desarrollaron a lo largo de toda la jornada.

Dado que por la gran cantidad de temas que abarca el proyecto y por el número de oradores, se estimaba que la sesión duraría cerca de 40 horas. Por eso es que durante la reunión de Labor Parlamentaria de ayer se había esbozado la posibilidad de interrumpir el debate para que los diputados puedan dormir antes de continuar.

Los únicos que se opusieron fueron los integrantes de la bancada de Unión por la Patria. “Nosotros estamos para continuar esta sesión”, dijo Germán Martínez, molesto porque su partido no fue incluído en las negociaciones.

Palazzo volvió a reclamar por el dictamen de mayoría corregido: "Estamos discutiendo sobre la nada misma"

"Son las 20 hs. Llevamos 10 hs de debate de la Ley Ómnibus y estamos discutiendo sobre la nada misma, porque a esta hora todavía no entregan el dictamen de mayoría corregido. El mamarracho de la ley ómnibus sigue sin aparecer!", reclamó el diputado de Unión por la Patria, Sergio Palazzo.



Tenso cruce entre Martínez y Lombardi por el dictamen de mayoría: "Deberíamos tener el documento arriba de la mesa"

Antes de que tome la palabra el radical Facundo Manes, el presidente del bloque de UxP, Germán Martínez, pidió hablar y volvió a reclamar sobre el texto definitivo de la ley.

"El diputado preopinante (Hernán Lombardi) habla de una cantidad de cambios que nosotros no tenemos información de eso. Si hay un texto del articulado que no conocemos, les pido que lo pongan arriba de la mesa porque lo único que se dijo hasta ahora es que se van a excluir determinadas cosas, pero después no sabemos nada", acusó.

En ese contexto, apuntó: "Hay un borrador del 28/01 en internet y ahora se enumeran cambios que nosotros desconocemos. Entiendo los problemas de impresión que hay en la Argentina, pero a esta altura deberíamos tener el documento arriba de la mesa".

A estas declaraciones, Lombardi contestó: "Lea el articulado del artículo 398, ahí están todas las modificaciones que está publicado de la semana pasada. Léalo y se va a informar".