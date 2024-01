Horror en Rosario: hallaron a un hombre asesinado a cuchillazos en plena vía pública

El cuerpo se encontraba tapado con una sábana. Los vecinos afirmaron que no conocen a la víctima.

Un hombre muerto fue hallado en Juan Manuel de Rosas al 3600, entre las calles Pasaje Casablanca y 24 de Septiembre, zona sur de la ciudad de Rosario.

El primer reporte del SIES (Sistema Integral de Emergencias Sanitarias) dio cuenta de que la víctima tenía heridas cortopunzantes en el cráneo, el tórax y el abdomen.

La primera hipótesis es que el fallecido fue asesinado a cuchillazos. Lo encontraron cerca de las 5 de este miércoles.

Según informaron medios locales, los vecinos del lugar no conocen a la víctima. El cuerpo estaba tapado con una sábana.

“Estuve hasta las 3. No vi a nadie acá en el barrio. No se escuchó nada ni andaba nadie. Esto es re tranquilo gracias a Dios. Acá gente desconocida no anda. Es una sorpresa”, detalló una vecina.