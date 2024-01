Quién es el hombre que fue expulsado de la Cámara acusado de insultar a los diputados

Se llama Tomás Agote y es empresario. Hoy fue protagonista de la primera parte del debate de la Ley Ómnibus en el Congreso. Tras el hecho, se defendió en redes sociales.

La primera polémica en torno al debate de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados se dio en los palcos. La oposición frenó la discusión y pidió que expulsaran del recinto a un hombre que estaba sentado en el balcón ubicado arriba del cartel principal donde se pueden seguir los principales datos de la sesión, entre ellos la cantidad de presentes y los resultados de las votaciones.

El diputado Germán Martínez, titular del bloque Unión por la Patria, interrumpió la tanda de cuestiones de privilegio para plantear una queja que revolucionó el recinto: “Arriba de la pantalla -señaló- hay una persona que insultó a la diputada (Myriam) Bregman, hasta que no se retire no podemos seguir sesionando”.

El reclamo del legislador opositor provocó una sucesión de adhesiones de otros referentes legislativos que consideraron inadmisible continuar con el debate en medio de lo que consideraron “faltas de respeto”. Ante las quejas airadas y reiteradas que bloquearon la continuidad de la discusión, a Martín Menem no le quedó otra opción que intervenir.

Inicialmente el presidente de la Cámara de Diputados pidió proseguir porque “no se va a pedir el VAR”, pero luego tuvo solicitarle a la seguridad que retire del lugar a un hombre que no fue identificado públicamente. Esta persona se retiró acompañada por agentes de la Cámara y por los diputados Romina Diez y Alejandro Bongiovanni.

Empresario Expulsado

El expulsado estaba en el palco de Comité PEP (Pymes emprendedores y Productores) que nuclea a empresarios de todo el país. Quienes se encontraban allí aseguran que la persona se coló y que no saben quién es.

Fuentes vinculadas a la seguridad de la Cámara de Diputados aseguraron que el hombre expulsado es Tomás Agote, quien se define así mismo como empresario y emprendedor. “Soy un emprendedor creativo con amplia experiencia en la industria de seguros y tecnología. Durante los últimos 20 años he brindado consultoría senior en seguros, tecnología, operaciones y procesos desde pequeñas empresas locales hasta grandes organizaciones globales”, describe en su cuenta de LinkedIn.

También tiene una cuenta de X (Twitter) en donde suele repostear mensajes de apoyo al gobierno de Javier Milei. Su última publicación, el 16 de enero, reposteó un mensaje en el que se reflejaba el pedido de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de que se expulse inmediatamente a los extranjeros que toman tierra.

Si bien no tiene demasiada actividad en esa red social, y apenas junta poco más de 100 seguidores, desde la asunción de Milei como Presidente reposteó varios mensajes de apoyo al nuevo Gobierno y a las iniciativas.

Precisamente Agote, un rato después de ser echado del Parlamento, recurrió a su cuenta en X para defenderse: “Solo para aclarar y es lo único que voy a decir sobre el asunto: NO INSULTÉ a@myriambregman. Vean y escuchen las grabaciones (deben estar). Pido disculpas por el revuelo que generé, no era mi intención. Pero “Estás confundida” y “Con cuantas PYMEs te reuniste” no son un insulto”, publicó.

Tomas Agote es retirado luego de agredir a @myriambregman pic.twitter.com/absoNmZapI — Lautaro Maislin (@LautaroMaislin) January 31, 2024

En youtube hay un video con una ponencia de Agote titulada “Sumando porotos” en el evento “El Mundo de las Ideas 2016″, que se realizó el 20 de agosto de ese año en el Auditorio del Centro Cultural de la Ciencia (C3) de la Ciudad de Buenos Aires.

Allí, Agote cuenta su propia vivencia en un curso de innovación donde resalta el valor de las ideas y la posibilidad de “cambiar el mundo”. Allí cuenta también a algunos proyecto de emprendedores a los que se sumó para poder desarrollarlos.

El incidente que protagonizó Agote provocó una pausa en el debate en la Cámara de Diputados, ya que varios legisladores dijeron que no iban a continuar con la sesión hasta tanto el hombre, que se encontraba sentado solo justo encima de uno de las pantallas ubicadas dentro del recinto de la Cámara, fuera desalojada.

Finalmente, la seguridad obligó al hombre a dejar el edificio del Congreso. Lo hizo sin mostrar resistencia.