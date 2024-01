¿Cómo proteger a tus mascotas de la ola de calor?

Tanto los perros como los gatos pueden sufrir las consecuencias del calor extremo. Por eso, es necesario cuidarlas durante el verano.

En Argentina se espera una semana con una importante ola de calor que afectará a todo el país, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores. No solo es importante que tomes las precauciones necesarias para cuidar tu salud, sino también es importante que cuides a tus mascotas y las mantengas hidratadas. Al igual que los humanos, los animales pueden sufrir las consecuencias del calor extremo, más teniendo en cuenta que no están acostumbrados a estas altas temperaturas que pueden alcanzar hasta los 39 grados. Es por eso que también deben resguardarse del sol en verano, principalmente en los siguientes días. Hay algunas recomendaciones que podés seguir para asegurarte de un correcto cuidado. Los perros regulan la temperatura corporal con una eficiencia bastante baja comparada con los humanos, ya que no pierden calor por la piel y solo pueden valerse del aliento para refrigerarse. Por eso corren el riesgo de tener un golpe de calor ante temperaturas extremas. Para evitar que el calor afecte a tu mascota, podés tener en cuenta las siguientes recomendaciones: Evitar las horas más fuertes del sol para sacarlos a pasear . Salir durante la mañana o una vez que baje el sol, y que sean paseos cortos.

Mantenerlo hidratado . Asegurate que tenga siempre agua fresca y limpia a su alcance.

Se recomienda el uso de protector solar apto para animales para protegerlo del sol.

Evitar que realice demasiado ejercicio o juegos que requieran cierto esfuerzo físico. Es importante evitar que se excite demasiado, ya que se acalorará sin ser consciente.

Si se encuentra en en patio o jardín de tu casa, asegurate que tenga un espacio con sombra y una colchoneta donde recostarse para evitar el calor del piso. En caso que tenga una cucha, asegurate que esta se encuentre fresca y ventilada en todo momento.

En las horas en que la temperatura es más alta, podés mojarlo con un poco de agua en la panza o en el lomo, ya que estas zonas son las más sensibles para refrescarlo. Si esto le gusta, podés repetirlo cada un periodo de tiempo para asegurarte de mantenerlo fresco. Si decidiste llevar a tu perro a tus vacaciones en la playa, deberás tener en cuenta una serie de recomendaciones para resguardarlo del sol y el calor, evitando posibles efectos negativos en su salud. Además de mantenerlo hidratado, asegurate que permanezca bajo la sombra, sobre todo, en los horarios en lo que el sol esté más intenso o con temperaturas más elevadas. En la playa, controlar que no tome agua de mar ni consuma arena para evitar problemas digestivos. La arena tiende a levantar temperatura debido al calor del sol, por eso es importante utilizar alguna manta o colchoneta para que se recueste. También, deberás evitar que camine por mucho tiempo sobre la arena o el asfalto, ya que podría quemarse sus almohadillas plantares. Una vez terminado el día de playa, bañar o enjuagar con abundante agua para retirar el exceso de arena y sal. En caso de que tu mascota sufra un golpe de calor, deberás actuar rápidamente para evitar que afecte su salud. Intentá bajar la temperatura corporal lo antes posible con agua, en la nuca principalmente. Asegurate que no esté demasiado fría para evitar el choque térmico. Llevá al veterinario en caso de que la situación empeore.