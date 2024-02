Unión y Estudiantes intentarán alargar su buen inicio en la Copa de la Liga

El Tatengue y el Pincha se ven las caras por la segunda fecha de la Zona B de la Copa de la Liga.

Unión y Estudiantes de La Plata, equipos que gozaron de un triunfal debut, jugarán hoy en Santa Fe en un partido por la segunda fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional de fútbol.

El encuentro se desarrollará en el estadio 15 de abril, en la capital santafesina, a las 21.30, con el arbitraje de Pablo Echavarría, el VAR a cargo de Salomé di Iorio y televisado por TNT Sports.

Esta segunda fecha encuentra a los "Tatangues" y a los "Pinchas" con mucha confianza y entonados tras comenzar esta Copa con valiosos triunfos que abren un ilusionado futuro para ambos.

Unión, dirigido por Cristian "Kily" González, se dio el gusto de ir de "punto" a Avellaneda para jugar ante el opulento Racing, con cotizados refuerzos, y terminó como "banca" al vencer por 1 a 0 con estricta justicia.

Estudiantes, con Eduardo Domínguez como DT y el regresado Enzo Pérez, sufrió para vencer a Belgrano como local y recién logró los tres puntos con un agónico golazo del defensor Eros Mancuso en el cuarto minuto adicional.

El equipo santafesino mantendrá el mismo once que venció a Racing, mientras que en Estudiantes el "Barba" Domínguez le dará descanso a Federico Fernández (no viaja) y el club confirmó una lesión muscular de Guido Carrillo, al tiempo que el capitán José Sosa iría al banco para no sobrecargarlo de partidos, y la posibilidad de debutar en el arco a Matías Mansilla, refuerzo llegado de Central Córdoba de Santiago del Estero, quien se sumó esta semana, aunque Zozaya podría mantenerse en el arco.

Posibles formaciones

Unión: Nicolás Campisi; Federico Vera, Claudio Corvalán, Miguel Torrén, Nicolás Paz y Bruno Pittón; Mauro Pittón, Joaquín Mosqueira y Mauro Luna Diale; Gonzalo Morales y Lucas Gamba. DT: Cristian González.

Estudiantes: Matías Mansillla o Juan Pablo Zozaya; Eros Mancuso, Luciano Lollo, Zaid Romero y Gastón Benedetti; Santiago Ascacíbar, Enzo Pérez y José Sosa o Fernando Zuqui; Javier Altamirano; Javier Correa y Franco Zapiola o Mauro Méndez. DT: Eduardo Domínguez.

Arbitro: Pablo Echavarría.

Cancha: Unión.

Horario: 21:30

Televisa: TNT Sports.