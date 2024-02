Apuntaron con un láser a un avión que estaba por aterrizar en Córdoba

Se trató de un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Cuando la nave estaba en fase de aproximación, la cabina se iluminó por una luz verde que tenía por objetivo encandilar al comandante.

Un avión de Aerolíneas Argentinas fue apuntado este martes por la noche por un láser de color verde que tenía por objetivo encandilar al comandante mientras la aeronave se encontraba a minutos de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Córdoba.

Se trató del vuelo 1.530 perteneciente a la línea aérea de bandera.

Cuando la nave se encontraba en etapa de aproximación a su lugar de destino, la cabina se iluminó con la intención de cegar al comandante.

"Otro capítulo en la estupidez de la gente de apuntarnos con un señalador láser a los ojos mientras estamos en aproximación final. Esto me sucedió ayer (por el martes) en la ciudad de Córdoba", explicó el usuario @pegasusa4 en su cuenta de Instagram.

Y añadió: "Un colega piloto que venía en cabina en el tercer asiento logró tomar este video, tapando con su celular mientras grababa y que no me dé en mis ojos. No entiendo bien la gracia".