“Se estaba divirtiendo como nunca”: nene de tres años se metió dentro de una maquina de peluches

El pequeño ingresó a la máquina por el lugar donde entrega los muñecos. El papá dijo que ingresó muy rápido a la máquina. Debieron romper u vidrio para sacarlo.

La policía de Australia publicó este jueves un video con el rescate de un niño de tres años que se había quedado atrapado dentro de una máquina de gancho llena de peluches ubicada en un centro comercial del estado de Queensland.

El pequeño, identificado con el nombre de Ethan, accedió al interior de la máquina, donde se encontraban decenas de peluches, a través del hueco por donde se entregan los objetos que se han logrado agarrar.

En un video publicado por la Policía, se ve al pequeño en una actitud relajada dentro del pequeño cubículo de cristal mientras los oficiales estudian cómo sacar al niño.

“Ethan muévete a la esquina de atrás. Cúbrete los ojos”, le dice el padre al pequeño, quien sigue las instrucciones de su progenitor, antes de que un policía rompa el cristal de la máquina para sacar al joven.

“¡Ven aquí amigo!”, comenta uno de los oficiales mientras saca al pequeño en brazos. “¿Quieres un premio?, ¿dime cuál quieres?”, comenta el policía tras el final feliz del rescate.

El padre de Ethan, Timothy Hopper, dijo que su hijo estaba jugando con la máquina antes de que desapareciera rápidamente de su vista.

“No tuve ninguna oportunidad de reaccionar, fue increíble lo rápido que subió”, dijo Hopper, en declaraciones a ABC.

“No pude evitar reírme pensando ‘¿cómo ha pasado esto?’ porque no estaba herido, no estaba triste, así que era fácil reírse cuando se lo estaba pasando como nunca”, agregó.

Un portavoz del centro comercial Capalaba Park, donde el sábado sucedió este incidente, afirmó al canal público ABC que están “revisando las medidas de seguridad (de las máquinas) para evitar que esto vuelva a suceder”, publica hoy el citado medio.

Precisó que se trata del incidente de la empresa Retail First, que gestiona 21 centros en el sureste del país.