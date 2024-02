Gran Hermano: la broma que le hizo Rosina a Lisandro es furor en las redes

La uruguaya sorprendió a todos al enfrentar a otro de los hermanitos, revelarle sus sentimientos y admitir que creía que a él también le pasaba algo: “Hay algo especial, ¿no lo sentís?”

La casa de Gran Hermano (Telefe) se enfrentó hace unos días a una placa multitudinaria en la que entraron casi todos los jugadores, a excepción de Agostina, Furia, Joel y Lucía. Finalmente, quedaron fuera de la casa dos hermanitos, Alan y Denisse.

Como cometido, si lograban pasar la placa de eliminación, Gran Hermano les hizo realizar a cada uno, de manera individual, una promesa que debían cumplir tras quedarse dentro de la casa. La más llamativa fue la de Rosina, quien decidió engañar a su compañero Lisandro haciéndoles creer que estaba enamorado de él.

“Me miraba y yo veía tu mirada. Te juro que siento que querías llamar mi atención. Siento que me mirás todo el tiempo. Capaz que gustas de mí y no te animás a decírmelo“, comenzó diciendo la uruguaya, ocultando su broma, y continuó: “Tenés novia y te entiendo, pero a mí también me están pasando cosas. Pero que me mirás; ¿lo admitís o no lo admitís?”.

Su amigo, bastante confundido ante la declaración, le respondió: “Es que no tengo nada que admitir, porque no te miro con otros ojos”. Ante esto, la joven le mintió otra vez y le dijo que había hablado con Zoe y que ella “le había dado la razón”. “Me dijo ‘te tiene tremendas ganas’”, redobló.

“Yo te aseguro, Rosi, que no va por ese lado. Te quiero decir de corazón que me caes súper bien, me encanta llevarme mejor, pero realmente no me pasa nada”, se defendió su compañero. Pero Rosina continuó y lo atacó: “Yo pensé que ibas a ser un poco más sincero. No te creo. Por lo que me mostrás, me doy cuenta que no sos un pibe honesto”.

Mientras los minutos pasaban, la broma no cesaba y Rosina seguía intensificando sus declaraciones de amor: “No me lo vas a decir, porque estás de novio. ¿No te fijarías en mí? Cuando veo que mirás todo el tiempo. De verdad me confundí, yo no sé qué hacer con esto”.

Luego de un largo rato discutiendo, la oriunda de Uruguay le reveló la verdad detrás de su insistencia insólita: “Era una broma. Era mi promesa, ¿Te la creíste? ¿Qué pensaste?”. Tras la sorpresa, Lisandro admitió que para él iba a ser un problema dentro de la casa tener que seguir relacionándose con ella si lo que decía era real.