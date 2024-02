Apareció en helicóptero y recorrió el estadio a caballo: la ostentosa presentación de Arturo Vidal en Colo Colo

El mediocampista de 36 años regresó al fútbol chileno tras su exitosa carrera en Europa y tuvo una exótica bienvenida en el Estadio Monumental David Arellano.

El regreso de Arturo Vidal al fútbol chileno es uno de los hechos más resonantes del mercado de pases de Sudamérica. Luego de 17 años militando en algunos de los clubes más importantes de las principales ligas europeas, el Rey decidió vestirse nuevamente con los colores de su Colo Colo amado y fue recibido como su apodo lo exige. En la presentación, con tintes surrealistas, no faltó nada: descendió al campo de juego en helicóptero, se vistió de rey y recorrió el campo de juego al mando de un caballo, con un falso sable en la mano.

El Estadio Monumental David Arellano se vistió de fiesta y unos 30 mil espectadores desafiaron los casi 35° grados que marcó el termómetro para darle una calurosa bienvenida a su ídolo. Con entrada libre y gratuita, el evento tuvo también una jornada musical de la mano de Mary Cumbia de Barrio, Amerikan Sound y Pablito Pesadilla.

“Hola, mi gente, estoy muy contento, muy feliz, porque agotaron las entradas en este día tan especial para mí. Estoy muy nervioso, de verdad que no he podido ni dormir esperando este día. Les quiero agradecer de todo corazón. Espero que hoy sea un día maravilloso y queda en la historia de Colo Colo y de Chile”, dijo Vidal por micrófono. Había descendido sobre el terreno de juego tras ser trasladado en un helicóptero: bajó vestido con la indumentaria completa de Colo Colo, pero rápidamente lo vistieron como un rey para que salude a la gente a bordo de un caballo.

“No puedo hablar es muy difícil, son muchas las emociones, el sacrificio...”, avisó el King, que partició en el Mundial Sub 20 del 2007 con la camiseta de la Roja y luego representó al país en dos Copas del Mundo de mayores en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. “Era mucha emoción llegar y ver el estadio así. Espectacular. Y ahora, moviéndome en la cancha, ya me siento más suelto... De verdad, agradecerles de todo corazón tanto cariño recibido. Espero devolvérselos en cada partido que me toque jugar y seguramente a fin de año levantaremos muchos títulos juntos. Ojalá levantar otra Copa Libertadores, ¿por qué no?”, planteó quien llegó a alzar tres títulos locales durante su primera breve etapa en uno de los clubes más importantes de Chile, entidad que ostenta su única Libertadores en la edición 1991.

El campeón de las únicas dos Copa América que consiguió la selección de Chile en la historia nació en las categorías juveniles del Cacique y tuvo su estreno oficial en el 2005, pero duró apenas dos temporadas antes de iniciar su fructífera historia en Bayer Leverkusen de Alemania, Juventus de Italia, Bayern Múnich de Alemania, Barcelona de España e Inter de Italia. En el 2022 decidió su regreso para estas latitudes y permaneció en el fútbol brasileño con las camisetas de Flamengo y Athletico Paranaense hasta que optó por el retorno a su país a poco de cumplir los 37 años.

Si bien este fue su recibimiento oficial, Vidal ya había sumado sus primeros minutos en el equipo durante el amistoso contra Everton que terminó con victoria 1-0 por la Copa Viña del Mar. Completó 59 minutos hasta que fue sustituido por Pablo Parra. El gran desafío del Rey será la Libertadores, donde deberá sortear las fases previas para alcanzar la instancia de grupos: iniciará en la Fase 2 ante Godoy Cruz de Mendoza, entre el 22 y el 29 de febrero. En caso de ganar, deberá imponerse en la Fase 3 para sacar el boleto a las zonas.

El plantel es comandado por el argentino Jorge Almirón, que acaba de dejar Boca Juniors tras llegar a la final de la Libertadores. Vidal tendrá como compañeros a otros argentinos como el defensor Ramiro González, Emiliano Amor, Matías Moya y Leonardo Gil.