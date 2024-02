Facundo Buonanotte marcó un gol en la victoria de Brighton sobre Crystal Palace

El mediocampista argentino fue autor del tercero de su equipo en el triunfo 4-1 por la Premier League.

Facundo Buonanotte anotó un gol en la victoria de Brighton And Hove sobre Crystal Palace por 4 a 1 como local, en el inicio de la 23ª fecha de la Premier League.

El exjugador de Rosario Central marcó a los 34 minutos del primer tiempo después de una gran jugada colectiva.

Los otros goleadores de la tarde fueron Lewis Dunk (3m. PT), Jack Hinshelwood (33m. PT) y el brasileño Joao Pedro (39m. ST). El descuento lo marcó el francés Jean-Philippe Mateta (26m. ST).

Con esta victoria, Brighton And Hove, que no tuvo a Valentín Barco que está afectado al seleccionado argentino Sub '23 que interviene en el Preolímpico de Venezuela, llegó a los 35 puntos y se posiciona en zona de Conference League.