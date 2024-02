Newell’s logró su tercera victoria consecutiva para seguir en lo más alto

La Lepra venció por 1-0 a Belgrano en Rosario y manda en la zona B de la Copa de la Liga.

Con la vuelta de Éver Banega a Rosario, Newell's venció 1-0 a Belgrano y logró su tercer triunfo al hilo en el Estadio Marcelo Bielsa, por el duelo correspondiente a la tercera fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional 2024. A continuación, el resumen, los goles y las mejores jugadas del partido.

En un primer tiempo intrascendente donde no pasó casi nada y no hubo remates al arco, salvo el de Brian Aguirre para la Lepra al minuto 24, quien enganchó hacia adentro con la pelota controlada y sacó un disparo que se fue muy ancho. En tanto el Pirata esperó a un Newell's que tuvo mucho el balón y atacó pero no pudo generarle problemas a Nahuel Losada. Cerca del cierre de la primera parte, un cabezazo de ambos lados; primero de Pablo Chavarría y después de Juan Ignacio Ramírez que se fueron muy arriba.

En el complemento todo siguió igual, pero al minuto 6 Lucas Passerini cabeceó desde un córner y direccionó el balón al arco, pero este pegó en su compañero Nicolás Meriano y salió afuera. Diez minutos más tarde, con un gran pase por arriba de Éver Banega, el Colo Ramírez anotó el 1-0 de cabeza. El conjunto de Guillermo Farré reaccionó y casi tuvo el empate con una palomita fallida de Passerini. El equipo cordobés se animó a buscar la igualdad pero no tuvo mayores situaciones de peligro. Mientras que el conjunto rosarino intentó estirar el resultado pero tampoco tuvo chances concretas de hacerlo.

Final en Rosario, con la vuelta de Éver Banega a la ciudad de la provincia de Santa Fe, Newell's estiró su racha ganadora y con su tercer triunfo al hilo en esta Copa de la Liga Profesional es el líder de la Zona B. Mientras que Belgrano, suma solo un empate en estas tres primeras fechas.