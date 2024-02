Nacho Otero contó cómo hizo para bajar 45 kilos: ”Decidí cambiar mi vida”

El conductor contó el motivo que lo llevó a cambiar sus hábitos. “¡Estoy mejor que nunca!”, aseguró sobre su presente.

El periodista Nacho Otero decidió hacer un importante cambio en su vida y el año pasado bajó 45 kilos. A través de su cuenta de Instagram, contó el proceso que llevó a cabo para mejorar su salud y cumplir su gran objetivo.

“En el último año muchos me preguntaron qué hice para bajar de peso o incluso si estaba bien de salud. La respuesta es: ¡estoy mejor que nunca!”, aclaró en la descripción de la publicación.

“Pero hace no mucho tiempo atrás estuve mal. Me abandoné, engordé muchísimo y llegué a pesar 135 kgs. Luego de una crisis de ansiedad que me llevó a un punto límite decidí cambiar mi vida”, continuó.

Acto seguido, explicó cómo fue su exigente rutina para perder peso: “¿Qué hice? Dieta keto, ayuno intermitente, entrenar y volver a jugar al tenis. Esas fueron las cosas que me sirvieron a mí”. De todas maneras, advirtió: “Sin embargo, no son las únicas que funcionan y cada uno puede elegir sus herramientas”.

También, aprovechó para agradecerle a las personas que lo acompañaron durante el proceso. Para cerrar, dejó una sentida reflexión: “Hay muchísimas formas de encarar los procesos de cambio en la vida, pero hay dos elementos que tienen que estar sí o sí: la mentalidad adecuada y la gente indicada. Sin esas dos cosas nada es posible…”.