Ley Ómnibus: Guillermo Francos aseguró que los acuerdos para el debate de los artículos están "prácticamente todos cerrados"

El ministro del Interior consideró que la aprobación en general por parte de la Cámara de Diputados "fue un paso importante y un logro de la gestión".

El ministro del Interior, Guillermo Francos, afirmó este sábado que los acuerdos para el debate parlamentario sobre los artículos de la Ley Ómnibus que acaba de ser aprobada en general en la Cámara de Diputados están "prácticamente todos bastante cerrados". Además, el funcionario destacó el trabajo de los bloques dialoguistas que colaboraron "con buenas intenciones" y aseguró que la norma "va a beneficiar en mucho a la gente". "La ley se aprobó ayer en general, fue un paso importante y un logro de la gestión. Quedan algunos temas para terminar de acordar en particular, pero no muchos. Prácticamente está todo bastante cerrado", afirmó Francos en declaraciones a radio Mitre. El ministro destacó que hubo "mucha gente comprometida" de La Libertad Avanza, como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y por parte de la jefatura de gabinete que mantuvo "diálogos permanentes" con los legisladores. "También hay que reconocer el trabajo de PRO, el bloque del radicalismo, y el que lidera (el diputado Miguel Àngel) Pichetto (Hacemos Coalición Federal) que han colaborado con buenas intenciones", ponderó y contrastó estos espacios con "la oposición fuerte y más recalcitrante" al sostener "que ya han gobernado y no les fue bien". "Le pedimos que nos dejen gobernar a nosotros. La ley va a beneficiar en mucho a la gente. El gobierno de Milei está intentando atacar el verdadero cáncer de Argentina que es la concepción cultural de que se puede gastar cualquier cosa sin recursos", afirmó.