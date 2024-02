José Luis Espert: "El miércoles puede salir la media sanción de la Ley Ómnibus"

El diputado nacional de Avanza Libertad criticó las protestas de organizaciones opositoras en las afueras del Congreso y los calificó como “zombies”.

Horas después de que el proyecto de ley ómnibus obtuviera la aprobación en general en Diputados (todavía resta la votación en particular para luego girarlo al Senado), el diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, un aliado clave para el gobierno de Javier Milei, adelantó este sábado que la media sanción puede lograrse el miércoles que viene.

El funcionario adelantó que si hay un amplio consenso, la ley “puede salir el miércoles” a partir de la discusión en particular, que comenzará el martes a las 14. “Vamos a ver con qué nivel de consenso se llega sobre los 386 artículos que estarían quedando en el dictamen de comisión, luego de lo que se le sacó a la ley original, que era de 664 artículos”, sostuvo el legislador nacional.

Asimismo, ante la posibilidad de que la oposición “aliada”, compuesta por Pro, Hacemos Coalición Federal y la Unión Cívica Radical (UCR), introduzca más modificaciones y se quiten artículos, indicó: “Puede haber cambios en el contenido de algunos artículos y puede ser que haya menos, sí, no hay que descartar. Cuando se abre la discusión en particular, en principio, todo puede pasar. Yo sé que hay consenso sobre algunas cosas, sobre casi todo, y hay discusión sobre algunas cosas todavía”.

También, el diputado reveló qué voto en contra del proyecto en general, que se aprobó con 144 votos afirmativos, le llamó más la atención. Se trata de Facundo Manes, de la UCR. “Me llamó la atención porque tiene artículos interesantes desde el punto de vista de la reforma, que en algún momento se ha conversado con Facundo. Me llamó la atención ese voto negativo. El resto no tanto”, sostuvo.

Disturbios en los alrededores del Congreso

Aún en medio de la tensión generada por las protestas y los disturbios entre manifestantes y agentes de las fuerzas de seguridad que se generaron en las afueras del Congreso, el legislador habló en particular del momento que vivó al ser increpado a la salida del palacio legislativo. En ese sentido, Espert, que también preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda, volvió a criticar a la izquierda y lanzó: “Hay gente que ya está transformada en tan zombi que no se da cuenta de que están cometiendo un delito”.

“Armaron una manifestación para que no se sancione una ley. Acá estamos haciendo nuestro trabajo. Cuando ya hay agresión física es un delito”, dijo en alusión a los diputados que fueron agredidos esta semana por estar a favor de la ley. “A mí lo que me parece muy triste es que haya gente que ya está transformada en tan zombi que no se da cuenta de que está cometiendo un delito probablemente, que es el delito de sedición. Yo creo que esta gente ni siquiera se da cuenta de lo que está haciendo, hacen lo que le dicen que tienen que hacer”, sentenció en diálogo con CNN Radio.