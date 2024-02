El fuerte mensaje de Frank Fabra tras los silbidos de los hinchas de Boca

El lateral hizo un posteo en redes sociales, pocos días después de ser reprobado por los fanáticos del Xeneize frente a Sarmiento en el Nuevo Gasómetro.

Frank Fabra, lateral de Boca, hizo un posteo en redes sociales pocos días después de los silbidos que recibió por parte de los hinchas, que lo reprobaron en el empate frente a Sarmiento de Junín en el Nuevo Gasómetro, el pasado jueves.

El futbolista colombiano compartió un versículo de la Biblia, en una historia en su cuenta oficial de Instagram. "El verdadero guerrero no abandona la batalla: sufre, llora, ríe y no vuelve atrás, cae, se levanta confiado en que Dios le dará la victoria", expresó.

El experimentado lateral, uno de los jugadores más elogiados habitualmente por Juan Román Riquelme, fue uno de los principales apuntados por los hinchas de Boca a raíz de su expulsión en la final de la Copa Libertadores 2023 contra Fluminense. Los fanáticos se lo hicieron sentir: lo silbaron -al igual que a Guillermo "Pol" Fernández y Jorman Campuzano- cuando la voz del estadio anunciaba la formación del equipo.

Qué había dicho Fabra sobre su expulsión en la final de la Libertadores

"Nunca me ha gustado hablar, pero cometí un error que fue la expulsión. Como lo saben mis compañeros. En ese momento me enfoqué más en el penal, estaba más dolido por el penal, entonces ahí mi alegato contra el árbitro y el jugador de ellos. No pasa nada. Me hago cargo del error. Vamos a seguir trabajando", fue lo que dijo Fabra tras el empate por 0-0 con Platense, en la primera fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.