Protestas por la ley ómnibus: Bullrich dijo que no dejará de actuar "por miedo a un muerto"

La ministra de Seguridad de la Nación defendió el uso del protocolo antipiquete y apuntó contra los responsables de los incidentes en el Congreso.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, defendió la aplicación del protocolo antipiquete durante las protestas en el Congreso contra la aprobación de la ley ómnibus. En una entrevista radial, la funcionaria apuntó contra las organizaciones sociales y consideró que la amenaza de "un muerto" no va a detener el accionar de las fuerzas de seguridad en este tipo de situaciones. "Yo sé que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien", expresó Bullrich este domingo, tras el operativo que dejó heridos y detenidos por las manifestaciones frente al Congreso en protesta contra la ley ómnibus, que finalmente obtuvo la aprobación en general de la Cámara de Diputados. La ministra de Seguridad cuestionó a los diputados de la opisición, especialmente de Unión por la Patria y la Izquierda, a quienes responsabilizó por no colaborar con el orden democrático e institucional. “Los vimos todos a los diputados de la Izquierda y del kirchnerismo, con Máximo Kirchner a la cabeza, en la calle. Está todo coordinado”, expresó este domingo en FM Millenium, a lo que agregó: “Van afuera a romper lo que no pueden construir adentro. Eso no es democrático”. "Si en algún momento algunos diputados intentaron frenar la sesión y después catalogar de represión por lo que pasó, está muy lejos de saber lo que significa represión", se defendió Bullrich hoy. Ante la consulta de víctimas de la represión de fuerzas de seguridad, la funcionaria fue clara: “¿Por qué va a haber un muerto?", lanzó primero. En esa línea, dejpo en claro que cuenta con total apoyo del presidente Javier Milei en su accionar. Luego, reivindicó el accionar de las fuerzas de seguridad y dijo: "Con el tema del miedo al muerto lo único que lográs es no hacer nada. No tengo miedo de actuar. ¿O vos te crees que no evalúo el costo cuando mando efectivos a enfrentar a un narco?”, advirtió. En su defensa del operativo que Gendarmería, Prefectura y la Policía llevaron adelante la semana pasada, la ministra sostuvo que la respuesta se dio porque "fue una refriega a los manifestantes después de que le tiraran con todo a la Policía". En referencia al referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, en lo que fue uno de los momentos de mayor tensión en las inmediaciones del Congreso de la Nación, Bullrich explicó: "El objetivo también es que los responsables de estas organizaciones pongan un poco de límites". "Los (Myriam) Bregman, todos los que nos han salido a agitar, como los (Eduardo) Belliboni. Belliboni, que cada dos por tres se tira al piso, dice que lo tocaron. Si te metés en el medio de las fuerzas, que están con sus protecciones, puede pasar que te peguen en el mentón o puede que te hayas golpeado dos cuadras antes y hayas ido a la plaza a propósito", justificó Bullrich.