Pettovello apuntó contra los dirigentes sociales: "Yo no cité a la gente para que esté bajo el sol"

La responsable de la cartera de Capital Humano se refirió a la extensa fila de 20 cuadras conformada por militantes de organizaciones sociales que buscaban reclamar por alimentos.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, aseguró que no recibirá a los grupos piqueteros que este lunes se manifestaron frente a su oficina por alimentos para comedores populares: “Yo no cité a la gente para que esté bajo el sol, los convocaron los dirigentes”, sostuvo.

La semana pasada referentes de centros asistenciales se acercaron hasta el Ministerio y la titular de la cartera los cruzó: “¿Ustedes tienen hambre? Vengan que les voy a anotar el DNI, el nombre, de dónde son y van a recibir ayuda individualmente”, les dijo. Pese a ello, este lunes el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que no los iba a recibir.

La ministra Pettovello les respondió a las organizaciones. “El otro día, al verlos en la puerta del ministerio, bajé para atenderlos por una situación puntual, pero esta vez no los voy a recibir porque yo no los convoqué, fueron los dirigentes que usan a la gente y la hacen hacer cola bajo el sol”, sostuvo esta mañana durante la firma de un convenio de asistencia alimentaria con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (ACIERA) en la Fundación “Promesa Eterna” en la localidad de José C. Paz.