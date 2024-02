Messi habló de su estado físico luego de perderse un partido: ¿cuándo vuelve a jugar?

El capitán admite sentirse mejor en lo físico, aunque no confirma si jugará para Inter Miami en Japón.

Lionel Messi, el capitán de la Selección Argentina, admitió sentirse "mucho mejor" de la molestia que lo persigue en el aductor, aunque no confirmó si jugará este miércoles el último amistoso de la gira que Inter Miami lleva a cabo por Arabia Saudita y Japón.

"Me siento mucho mejor, pero aún no se si podré o no jugar mañana", explicó el astro rosarino en la rueda de prensa que ofreció en Tokio, previa al partido amistoso de mañana a las 7 (hora de Argentina) ante el Vissel Kobe.

El Inter Miami que dirige otro rosarino, Gerardo "Tata" Martino, perdió los dos primeros partidos de la gira, ambos en Riad, frente a Al-Hilal por un ajustado 4 a 3 y luego ante Al Nassr por un abultado 6 a 0.

Messi jugó el primer partido en dupla junto a su amigo el goleador uruguayo Luis Suárez, y sintió una molestia (se le inflamó el aductor), de manera que en la goleada en contra en el segundo amistoso apenas ingresó siete minutos sobre el final del encuentro.

"Estoy contento de estar otra vez en Japón, ya había estado en otras ocasiones. Me siento algo cansado por la gira pero con ganas de jugar nuestro último partido acá y regresar a casa", añadió Messi.

"Quiero disfrutar la estadía y brindarle un gran partido a la gente que irá a vernos, luego regresar y prepararnos para el inicio de la MLS. Tokio es una ciudad bella y las veces que estuve con Barcelona, PSG o la selección argentina, me trataron de una manera muy especial", concluyó Messi, quien desea estar en el amistoso en el estadio Nacional.