Ley Ómnibus: Diputados aprobó la emergencia económica y tarifaria para el gobierno de Javier Milei

La Cámara de Diputados discute la norma en particular impulsada por la Casa Rosada. El artículo 1, que obtuvo 134 votos a favor y 121 en contra, incluye también a las áreas de seguridad y energía.

Luego de aprobar en general la Ley Bases, la Cámara de Diputados sesiona este martes para discutir la norma en particular, es decir, artículo por artículo.

Por la extensión del dictamen y las características de la discusión, no hay antecedentes de un debate similar en la Cámara baja.

El Gobierno, principal interesado en la sanción de la norma, mantuvo varias negociaciones con los bloques dialoguistas. Hay varios puntos en los que mantienen diferencias.

Tras las cuestiones de privilegio, los diputados discuten el primer punto de la jornada: las facultades delegadas al presidente Javier Milei.

Estas quedaron limitadas a seis materias -administrativa, económica, financiera, de seguridad, tarifaria y energética-, al biocombustible y los entes referidos a la cultura.

Al comienzo de la sesión, el diputado Juan Marino denunció estar trabajando sin contar con el dictamen real sobre la mesa.

Fue cuando se trataba el punto de la declaración de emergencia que el legislador hizo una observación: “El dictamen que tengo sobre la mesa incluía la fiscal, la previsional y la de salud, entonces estuvimos trabajando con otro dictamen”.

El presidente de la Cámara, Martín Menem, lo interrumpió: “Eso no confirma nada, tiene la palabra el diputado Molle de UXP”.

Entonces se desató un momento de gritos y tensión en el recinto. “Presidente no me puede cortar la palabra”, le reclamó el diputado. Menem, por su parte, le dijo que si no hablaba del artículo volvería a cortarle el micrófono.

El primer artículo de la ley promueve “declarar la emergencia en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa; y promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y límite toda intervención estatal que no sea la necesaria para asegurar el ejercicio efectivo de sus derechos constitucionales”.

Cuando el diputado oficialista terminó de leer el primer artículo, Unión por la Patria retomó el reclamo por el dictamen original, ya que -según denunciaron- lo que leyó el referente libertario no es el mismo que cada legislador tiene en su banca.

En medio de una tensa votación en particular de la Ley Ómnibus, el Gobierno logró 134 votos a favor y 121 en contra para declarar “la emergencia en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa; y promover la iniciativa privada”.