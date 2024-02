Pablo Martel disparó contra los críticos de Sarmiento: “Constantemente le están bajando el precio”

Para el DT del Profe, su equipo fue "superior en los 180 minutos" a Las Palmas y recalcó que "no hubo fallos polémicos". Y ya piensa en Zapla.

Sarmiento aseguró su lugar en la final por el ascenso al Torneo Federal A al vencer por 3 a 0 a Las Palmas de Córdoba en el estadio Ciudad de La Banda. Lamentablemente, el partido concluyó con algunos incidentes entre los protagonistas, situación que se venía gestando desde la semana anterior, cuando el entrenador cordobés, Juan Carlos Olave, avivó la polémica al hablar de supuestas ayudas arbitrales a favor de Sarmiento.

Pese a ello, el director técnico del equipo bandeño, Pablo Martel, comentó que procuran "abstraerse" de ese tema y no darle demasiada importancia, aunque admitió que les molesta que menosprecien a su equipo. En palabras de Martel, "Nosotros tratamos de abstraernos de todo eso; creo que todos vieron que en Córdoba y aquí hemos sido superiores. Lamentablemente, el técnico y los jugadores de Las Palmas han caldeado el ambiente sin ninguna necesidad. Hoy (por el domingo) no hubo ningún fallo polémico, nosotros hemos jugado un gran partido y en la serie hemos sido superiores en los 180 minutos. Por eso nos abstraemos y tratamos de no darle importancia, pero constantemente le están bajando el precio a Sarmiento por todo lo que se habla. Sin embargo, nosotros seguimos trabajando y focalizados en el objetivo que es tratar de lograr el ascenso", expresó en una entrevista con el diario El Liberal.

Aunque falta un partido para alcanzar ese objetivo, Martel destaca el valor del camino recorrido hasta ahora. "La final es un partido aparte; sin dudas que el camino recorrido es muy bueno y al equipo lo tiene que llenar de confianza. Solamente hemos recibido un gol, hicimos 33 a favor, en nuestra cancha no nos sacaron ni siquiera un punto. Son muchas cosas valorables que tenemos que plasmarlas en la cancha el domingo", manifestó.

La final se disputará contra Altos Hornos Zapla de Jujuy. Martel reconoció la calidad del equipo oponente, comentando: "Zapla tiene jugadores importantes y un técnico que conoce la categoría, que le ha tocado ascender con Juventud Antoniana. Va a ser un partido duro y difícil, en la semana nos pondremos a analizarlo con mayor profundidad pero uno ya va viendo de reojo. Tiene jugadores importantes, se le ha ido el arquero titular a Gimnasia de Jujuy pero tiene un plantel largo y con variantes."

Sobre la posibilidad de jugar en Catamarca, Martel mencionó: "Si se juega en Catamarca, es una cancha grande en la que hay que ocupar bien los espacios. No hay que tener desatenciones porque es una cancha larga y ancha. Quizás pueda haber más espacios para algunos jugadores de nosotros, pero tenemos que partir del orden y de todo lo que venimos haciendo bien, sostener eso y corregir algunos errores", concluyó el entrenador.