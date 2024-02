El Gobierno acusó a los gobernadores de “destruir” la Ley Bases: "Decidieron darle la espalda a los argentinos"

Tras la sesión frustrada para votar en particular la Ley Ómnibus, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que apuntó contra los gobernadores, a quienes acusa de “proteger sus intereses”.

“El Presidente Javier Milei asumió el 10 de diciembre de 2023 con la responsabilidad de liberar las fuerzas productivas de la Nación, enfrentar la inflación y terminar con el déficit. Bajo este mandato, no va a permitir que quienes hace años se benefician de un sistema corrupto y empobrecedor, frustren el futuro de todos los argentinos”, aseguró en el comunicado.

En ese sentido, desde el Gobierno denunciaron que “los gobernadores tomaron la decisión de destruir la Ley Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos artículo por artículo, horas después de acordar acompañarla. Decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses e impedir que el Gobierno Nacional cuente con las herramientas para resolver los problemas estructurales de la Argentina”.

“Llegaron a sus puestos y bancas levantando las banderas del cambio, para hoy traicionar a sus votantes. No vamos a seguir discutiendo con quienes exigen mantener sus privilegios mientras el 63% de los chicos argentinos no come. La ley se debatirá cuando entiendan que es el pueblo quien la necesita, no el Gobierno”, concluyó.