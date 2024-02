Con Lionel Messi en cancha, Inter Miami cayó por penales ante Vissel Kobe en el último amistoso en Asia

El equipo dirigido por Martino asumió otro ensayo de pretemporada.

Hubo que dosificar energías. Y cuidar al capitán. "No sé si pueda (jugar) o no, pero me siento muchísimo mejor y me siento con muchísimas ganas de poder hacerlo", había dicho Lionel Messi en la previa. Y así fue. Leo no fue de la partida en la última incursión del Inter Miami en su gira por Asia: el anteúltimo desafío de pretemporada para Gerardo Martino y compañía lo tuvo en el banco de suplente durante la primera hora de partido ante Vissel Kobe. Sí, recién a los 60', ya en el complemento, el 10 hizo su ingreso e hizo delirar a todos los presentes.

La ausencia del rosarino se sintió. Bastante. Los de Florida apenas tuvieron peso ofensivo y sufrieron en el arranque. A los 14', Inter Miami contó con la fortuna de su lado. El poste, en dos oportunidades consecutivas, lo salvó de empezar abajo en el marcador de forma temprana. Yuya Osako fue quien puso en aprietos a Las Garzas, pero se topó con el palo en ambos intentos.

El mal rato deportivo quedó al margen cuando apenas cinco minutos más tarde Sergio Busquets fue víctima de una fuerte entrada que ni siquiera fue sancionada con amarilla. El 5 español quedó sentido en su tobillo y tuvo que ser atendido de inmediato. Para preocupación de los suyos, se marchó lesionado directamente al vestuario con el cuerpo médico y fue reemplazado por el italiano Yannick Bright.

En cuanto al nivel futbolístico, no hubo mucho para destacar. Al Inter Miami le faltó profundidad para dejar a Luis Suárez frente al arco, mientras que en Vissel Kobe escaseó la puntería, con una recuperación alta tras una mala salida del rival que no pudo aprovechar el 10, que definió elevado.

Recién a los 14' del segundo tiempo apareció una luz de esperanza para Inter Miami (y para los fanáticos japoneses). Después de algunos minutos haciendo la entrada en calor, Messi finalmente hizo su ingreso ante el delirio de las tribunas del New Japan National Stadium. Cada vez que la pelota rozaba el botín zurdo del 10, se iluminaban los ojos de un joven hincha y también el equipo estadounidense. En Leo encontraron la serenidad que necesitaban para gestionar alguna amenaza al rival y también la claridad de un pase que rompa líneas o clarifique una jugada.

A los 33' del ST, Leo tuvo la posibilidad de plasmar definitivamente en el marcador lo que venía siendo una notoria influencia. La calzó de zurda y sacó un remate fortísimo que fue bien tapado por Shōta Arai, experimentado arquero del Kobe que ingresó en el entretiempo. En el rebote, el argentino volvió a la carga y llegó a empujarla con destino de gol, pero un defensor rival llegó justo a tiempo para despejarla en la línea.

Sin la Pulga, Inter Miami no tuvo poderío ofensivo. Con su ingreso, hubo material para soñar. El partido terminó 0-0 en los 90' y hubo penales para definir al ganador. Con varios errados por lado y sin Messi pateador, Vissel Kobe finalmente se llevó el encuentro con 4-3 desde los 12 pasos.

Ahora, toca volver a Estados Unidos y reponerse de una exhaustiva e irregular travesía por el continente asiático. El próximo encuentro previo al debut por la MLS será ante Newell's en el DRV PNK Stadium, el jueves 15 de febrero desde las 21:30hs.