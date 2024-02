Narcisismo y retrotopía en la política exterior

Un componente vital de esa condición retrotópica es la profundización de la desigualdad.

Por Juan Gabriel Tokatlian

Los análisis de política exterior, sub-área de los estudios internacionales, se han nutrido de la política comparada, la economía política, las investigaciones históricas, el derecho internacional, la geografía política, las teorías de juegos y los modelos matemáticos, entre otros.

Asimismo, disciplinas como la psicología y la sociología han aportado a la comprensión de los procesos de toma de decisión y las prácticas de los gobiernos. En esencia, ambas apuntan a precisar el rol y la gravitación de las actitudes y acciones, tanto individuales como grupales, así como la respectiva incidencia en la política exterior. También remiten al reconocimiento de la influencia de la razón y de las emociones en el plano personal y en el colectivo en su manifestación internacional.

Así, conceptos provenientes de la psicología y la sociología pueden contribuir a explicar la política exterior. En psicología quiero subrayar el narcisismo, que fue puesto en el centro de atención por Sigmund Freud en un estudio de 1914.

Freud aclaró que el narcisista primario tiene un tipo de comportamiento derivado de dos rasgos singulares: “el delirio de grandeza y el extrañamiento de su interés respecto del mundo exterior (personas y cosas)”.

No se trata de una perversión, sino de megalomanía, autocomplacencia, vanidad e insensibilidad. Trabajos posteriores de otros autores distinguieron entre el narcisismo benigno (proporcionado sentimiento de amor propio y vínculos equilibrados con otros) y el patológico (autodestructivo e incapaz de relaciones adecuadas con otros).

En sociología quiero destacar la Retrotopía concepto que desarrolla Zygmunt Bauman en un libro de 2017 y que constituye una noción clave para estos tiempos. Bauman recalca la resurrección de lo que llama las retrotopías, esto es; “mundos ideales ubicados en un pasado perdido/robado/abandonado”, una fenomenal nostalgia retrógrada. Para Bauman “la retrotopía debe su fuerza a que transmite la esperanza de reconciliar, por fin, la seguridad con la libertad”. Un mito espléndido que generaría un estado de plenitud colectiva.

Sin embargo, para Bauman aquello conduce a la “rehabilitación del modelo tribal de comunidad, la vuelta al concepto de un yo primordial/inmaculado, predeterminado por factores no culturales e inmunes a la cultura, y el abandono total de la perspectiva todavía prevalente (tanto en ciencias sociales como en la opinión popular) sobre las características esenciales, presumiblemente innegociables y sine qua non, del «orden civilizado».” Un componente vital de esa condición retrotópica es la profundización de la desigualdad.

En los estudios sobre política exterior el narcisismo patológico se despliega en la manía de grandeza. Ralph Pettman ha mostrado la capacidad destructiva, intolerante y manipuladora de los líderes con este rasgo. Ted Galen Carpenter ha afirmado que la conducta externa de EE.UU. desde la pos-Segunda Guerra Mundial puede definirse como la de un narcisista “arrogante”; no solo en relación a sus oponentes, sino también a sus aliados y, en especial, cuando se trata del uso de la fuerza.

En un trabajo de 2023 (Looking like a Winner: Leader Narcissism and War Duration), John Harden subraya la existencia de líderes con un “narcisismo grandilocuente” que se caracteriza por una baja empatía y una desorbitada auto-imagen. Para analizar esas personalidades recurre a un término: NARC (Narcissitic Admiration and Rivalry Concept) que apunta a la admiración que esperan recibir con sus actos y el antagonismo que instigan para proteger su imagen. Con ese telón de fondo, Harden muestra cómo líderes narcisistas estadounidenses han prolongado las guerras para no parecer derrotados.

Nociones afines a la retrotopía como nostalgia y mito han sido usadas en investigaciones sobre política exterior. Por ejemplo, Jussi Hanhimäki, en su estudio sobre EE.UU. y la añoranza por la Guerra Fría, señala que el uso de la nostalgia refleja “una lectura pobre e instrumental” de la historia.

Esa nostalgia se sustentaba en una serie de mitos interpretativos sobre la Guerra Fría y la propia realidad estadounidense. Patrick Porter subraya que la nostalgia en materia internacional tiene dos propósitos: negar los aspectos más nocivos y violentos y sobreestimar los logros y beneficios. En política exterior derivan en lógicas de “nosotros o el caos”.

En una nota de 2016 describí cómo ciertas realidades cultural y políticamente diferentes tienen puntos en común. Expliqué cómo el BREXIT y la idea de recrear el Califato por parte del Estado Islámico compartían una suerte de arcadia regresiva. No se trataba de una utopía sobre un futuro superador, ni una distopía con un horizonte negativo. Se trataba de una arcadia en la que se recuperaba un pasado extraviado y en la que la armonía, el bienestar y la simplicidad reinarían. La condición regresiva deviene de un intento de retroceder a ese momento mítico.

Si incorporamos el narcisismo freudiano y la retrotopía baumaniana a los análisis de la política exterior podemos extraer dos conclusiones cruciales. Primero, los rasgos individuales y las construcciones idealizadas del futuro gravitan en los mapas cognitivos y los procesos decisorios en el frente externo. Y segundo, las expresiones patológicas del narcisismo y el repliegue a paraísos perdidos romantizados pueden llevar a errores monumentales en el ámbito internacional.