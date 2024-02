Brian Nichols: "Una Argentina exitosa es algo muy favorable para la comunidad regional y mundial"

El secretario adjunto para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU aunque dijo que “es necesario un cambio”, evitó pronunciarse sobre algunas medidas puntuales bajo el argumento que son “decisiones soberanas” del país.

El secretario adjunto para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, afirmó que “una Argentina exitosa es algo muy favorable para la comunidad regional e internacional” y aunque dijo que “es necesario un cambio”, evitó pronunciarse sobre algunas medidas puntuales como la dolarización bajo el argumento que son “decisiones soberanas” del país.

Figura clave dentro de la diplomacia estadounidense para la región de América Latina, el funcionario estuvo cuatro días en el país, tiempo en el que mantuvo reuniones con el jefe de Gabinete, Nicolás Posee, la canciller Diana Mondino, y los ministros de Economía, Luis Caputo; de Seguridad, Patricia Bullrich; y de Defensa, Luis Petri; entre otros. También se vio con representantes gremiales, de organismos de derechos humanos y del sector privado.

“Argentina es un aliado y un socio clave para los Estados Unidos. Este país tiene los recursos humanos y naturales para tener éxito a nivel global y queremos apoyar el pueblo argentino en realizar sus deseos de crecimiento, seguridad y bienestar familiar. Una Argentina exitosa es algo muy favorable para la comunidad regional e internacional”, explicó en una conferencia de prensa con medios nacionales de la que participó Télam.

Su visita a poco menos de dos meses de la asunción del nuevo Gobierno es un gesto de acercamiento, aunque Nichols no confirmó que haya en agenda una bilateral entre Javier Milei y Joe Biden, más allá de que ambos participarán de la Cumbre del G20 en Río de Janeiro en noviembre, como tampoco un viaje a Buenos Aires del secretario de Estado, Antony Blinken.

“La relación con Argentina es algo clave. Yo sé que el presidente Biden y los distintos miembros del Gabinete tienen mucho interés en unirse con sus contrapartes. Es un año electoral en Estados Unidos, lo que hace que sea un poco complicado”, explicó.

Consultado sobre si la Casa Blanca respaldaría un nuevo acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el diplomático dijo que Estados Unidos “siempre trató de colaborar con los temas difíciles de negociaciones” aunque “hay que evaluar los procesos en sus méritos”.

“El proceso de reformas por parte del Gobierno de Javier Milei es algo clave para el futuro. Argentina no puede seguir con esta crisis y con una década sin crecimiento económico e hiperinflación. Llegar un acuerdo con el FMI es beneficioso para los argentinos”, manifestó.

Sin dar explícitamente su respaldo o no a la Ley Bases por ser una normativa que todavía está en debate en el Congreso, ahora de regreso a comisiones tras levantarse en Diputados la sesión en la que se iban a tratar los artículos en particular, sí dijo que “un cambio es necesario porque el país no puede seguir como está”.

“Tratar de reducir la inflación, vivir dentro de los medios económicos de la Nación, eso es algo normal y fue la plataforma de campaña del presidente Milei. Entonces yo creo que tiene el apoyo del público. Pero es un proceso democrático, tiene que pasar por el Congreso y al final de cuentas es una decisión del gobierno y del pueblo de Argentina, no de los Estados Unidos”, afirmó.

“Es necesario un cambio. Argentina ha enfrentado varias crisis económicas durante los últimos años. Es esencial un cambio para no tener que recurrir al FMI y a otras instancias”, opinó.

Con carrera diplomática que lo llevó a encabezar misiones en países como Perú, Zimbabwe y Colombia, entre otros destinos, Nichols tampoco quiso explicitar si hay un visto bueno de Washington a políticas como la dolarización o el traslado de la embajada en Israel a Jerusalén, una medida que en Estados Unidos impulsó el expresidente Donald Trump y que no fue revertida por Biden.

“Es una decisión soberana de Argentina”, respondió sobre ambas cuestiones, aunque respecto a mudar la sede diplomática argentina dijo: “Estamos muy contentos de tener nuestra embajada en Jerusalén y siempre es bueno tener un país amigo de vecino”.

Al ser preguntado sobre si en la reunión con Bullrich surgió el tema de replicar en Argentina el modelo de seguridad que en El Salvador impulsó su presidente, Nayib Bukele, sobre todo tras los elogios que hizo la ministra a estas políticas, Nichols respondió que tanto ella como el titular de la cartera de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, “hablaron de la importancia de respetar los derechos humanos y los derechos fundamentales”.

“En nuestra región tenemos que estrechar filas para luchar contra el crimen transnacional, contra el narcotráfico y las bandas criminales. Es algo que se puede lograr sin violar los derechos fundamentales de las personas, pero requiere recursos, capacitación y un compromiso con la Constitución. Creo mis contrapartes aquí en Argentina si tienen ese compromiso con la ley y con los derechos humanos”, añadió.

Nichols prefirió no confirmar si la Argentina comprará aviones de combate F-16 fabricados por Estados Unidos, aunque destacó la relación “estrecha” que hay en Defensa con el país que es un aliado importante extra OTAN, la designación que le da Washington a un grupo de naciones que no forman parte de esa organización militar, pero con los que mantiene una estrategia de trabajo conjunto.

“Milei y el gobierno de Biden tienen la misma visión de una relación muy estrecha en materia de defensa e intercambio de expertise, ejercicios conjuntos, visitas de oficiales y apoyo por parte de Estados Unidos para modernizar sus Fuerzas Armadas”, manifestó.