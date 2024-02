Colapinto y su fanatismo por Boca: usará el número 12 para la temporada de Fórmula 2

El piloto argentino anunció el cambio de número en sus redes sociales.

El piloto argentino Franco Colapinto, reconocido hincha de Boca Juniors, confirmó hoy que utilizará el número 12, en alusión a la afición "xeneize", durante la próxima temporada de Fórmula 2.

El pilarense comentó en su cuenta de la red social Instagram que en 2024 no podrá seguir utilizando el 10, por lo que no dudó en elegir un número “que capaz no represente a todos los argentinos, pero sí a la mayoría, a la mitad más uno para ser exactos”.

“Tengo muchas ganas de usar el ‘12’ este año y dejar a boquita bien arriba de la F2”, agregó el piloto, de 20 años, que iniciará los tests de pretemporada el domingo 11 en el Circuito Internacional de Sakhir, Bahrein.

Colapinto debutará de manera oficial el sábado 2 de marzo con el equipo MP Motorsport, en la primera fecha de un calendario de 14 pruebas, que también iniciará la Fórmula 1 en el apuntado país de Medio Oriente.