Tras el fracaso en Diputados, Javier Milei ordenó retirar la Ley Ómnibus del Congreso

Luego de la caída del proyecto ayer en Diputados, el jefe de bloque libertario Oscar Zago señaló que el Presidente ordenó retirar la iniciativa.

Luego de estrepitoso revés legislativo que dejó debilitado al Gobierno, el jefe del bloque de Diputados de La Libertad Avanza (LLA), Oscar Zago, señaló que la ley ómnibus no se va a tratar, por decisión del presidente Javier Milei. En un día de furia en el Gobierno, con Milei de gira internacional, alejado del escenario del Congreso Nacional, donde la oposición le propinó ayer un duro golpe a La Libertad Avanza, Zago confirmó en declaraciones periodísticas que la aventura del megaproyecto llega a su final tras la derrota, que demostró que la escuálida tropa libertaria en el parlamento no alcanza para empujar la magnitud de las transformaciones. Al menos con la estrategia confrontativa que adoptó Milei, alejado de la negociación y de la búsqueda de consensos con los espacios dispuestos a acompañar al Gobierno. “La ley no se volverá a tratar así como se la mandó al Congreso de la Nación. El Presidente ha tomado la determinación. Dijo que para que destrocen la ley no vale la pena y no vamos a tratarla de vuelta”, dijo Zago. Curiosamente, el jefe de bloque de LLA había expresado antes que el proyecto volvía a comisiones para elaborar un nuevo dictamen. Una nueva contradicción del Gobierno, que en menos de dos meses de gestión ya suma episodios similares, con anuncios que se desdicen casi al instante. Un borrar tuit permanente.