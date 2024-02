Yanina Latorre hizo una grave denuncia contra la hermana de Furia de Gran Hermano 2023

La panelista de “LAM” disparó munición pesada contra la familiar más cercana a la instructora deportiva.

En su regreso a LAM (América) después de sus vacaciones, Yanina Latorre disparó munición pesada contra Georgina “Coy” Scaglione, la hermana de Juliana “Furia” Scaglione, la participante más destacada de Gran Hermano 2023 (Telefe).

La panelista se enojó porque la chica no quiso dar una nota en el programa conducido por Ángel de Brito argumentando que en el piso iba a estar Yanina, con quien no quería compartir ninguna charla.

La bronca de la “angelita” se dio luego de que Georgina “Coy” Scaglione rechazara ir al programa debido a su presencia. Yanina había criticado a Furia en varias oportunidades en el comienzo del ciclo.

“Estoy totalmente agradecida, pero frente a los sucios dichos de la señora Latorre, no. Cuando ustedes trabajan con empleados serios que no quieran ensuciar la imagen de las personas que no me conocen, pueden hacer las notas que quieran. Les agradezco nuevamente”, dijo la joven en un mensaje por WhatsApp que le mandó a uno de los cronistas.

Frente a esos dichos, Latorre fue durísima. “Primero, no hablé de vos, reina. Hablé de una persona que está en Gran Hermano, justamente, exponiéndose las 24 horas del día, no sé cuántos meses, para que la gente hable de ella porque quiere ser más famosa o ganar un premio. Conté una información que me dieron que era más para la producción que era para tu hermana”, remarcó.

Yanina, entonces, hizo una denuncia fuerte contra “Coy” por la manera de manejarse cada vez que Furia queda en placa. “Lo de sucia debe ser vos, porque me contaron que le venís afanando lindo a tu hermana”, lanzó.

La panelista cuestionó la manera en la que “Coy” organiza las colectas de dinero para votar en cada nominación. “Cuando está en placa tu hermana y hacen la unificación, te estás quedando con la guita. Y cuando tu hermana salga de la casa, te la va a reclamar”, sostuvo.

Entonces, remató: “Hoy me contaron que te estás quedando con gita. Por ahí la sucia sos vos. ¿Creés que todos somos iguales? Te mando un beso enorme, reina. Y de vos no hablé nunca. No te conozco ni te quiero conocer”, cerró.