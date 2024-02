Preocupación de la Comisión Municipal de La Dársena y San Ramón por la usurpación del ejido

Este lugar está conformado por familias que residen de manera permanente y otros que adquirieron lotes para viviendas de fin de semana en una zona que tuvo un notable crecimiento inmobiliario en los últimos años.

El comisionado municipal de La Dársena y San Ramón, Tomás Bernasconi, expresó su preocupación por la presencia de contenedores de residuos y la circulación de camiones regadores y de recolección pertenecientes a la Municipalidad de La Banda en el barrio Villa Dolores y alrededores.

Villa Dolores es un barrio ubicado a 500 metros del acceso a La Dársena por ruta provincial N° 8, donde está claramente identificado el inicio del ejido municipal. Está conformado por familias que residen de manera permanente y otros que adquirieron lotes para viviendas de fin de semana en una zona que tuvo un notable crecimiento inmobiliario en los últimos años.

“No sabemos si se trata de personas que recogen de manera particular la basura de los contenedores haciendo uso de los camiones que pertenecen a la ciudad de La Banda, ni sabemos si prestan servicios a cambio de algo que pudieran recibir de los vecinos o como parte del recorrido que programa ese municipio. De todas formas, no vamos a permitir la usurpación de nuestro ejido. Vamos a tomar las medidas que correspondan, ya sea ante el municipio de La Banda o ante los organismos que tengan que intervenir”, advirtió Bernasconi.

Bernasconi se mostró preocupado por esta situación, porque no es nueva. “Ya hemos tenido hechos similares en otras ocasiones, con gente que ingresa para prestar servicios de riego o de recolección de residuos, como también está comprobado que ingresan camiones con basura o escombros y los arrojan en las banquinas o en zonas menos habitadas”, reclamó.

“Entendemos que si alguien, ya sea un particular o el municipio de La Banda, presta un servicio a familias que residen dentro de nuestro ejido, no lo hace de forma gratuita ni solidaria. Evidentemente alguien está recibiendo una ganancia y no vamos a permitir que invadan nuestra jurisdicción. La Comisión Municipal de La Dársena y San Ramón también presta esos servicios y lo hace de la mejor manera. No vamos a permitir la invasión de otros municipios”, agregó.