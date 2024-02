Epic Games regala dos nuevos videojuegos gratis durante una semana

Hay tiempo para descargar los de esta semana hasta el 14 de febrero.

Todos los jueves Epic Games regala un nuevo juego para descargar en PC gratis. Esta semana serán dos videojuegos gratuitos que estarán disponibles en la Epic Games Store desde el ocho hasta el 15 de febrero. Esta semana se trata de Doki Doki Literature Club Plus! y Lost Castle. El primero es un juego de rol y terror psicológico mientras que el segundo es un action RPG con toques de roguelike y beat 'em up. Como cada semana, el juego se renovará el próximo jueves a las 13hs en Argentina. Aquellas personas registradas en la Epic Games Store podrán reclamar este nuevo título hasta entonces y luego instalarlo en su PC cuándo quieran. Doki Doki Literature Club Plus es uno de los juegos de terror psicológicos más queridos de la época y presenta un mundo de poesía y romance. Deberás escribir poemas para la persona que te gusta y borrar los errores que cometas por el camino para conseguir el final perfecto. Eres el personaje principal, quien se une a regañadientes al club de literatura en busca de un interés romántico. Con cada poema que escribes y con cada decisión que tomas, irás encandilando a la persona que te gusta y empezarán a desvelarse los horrores del romance escolar. ¿Tienes lo que hay que tener para descifrar el código de los simuladores de citas y conseguir el final perfecto? Este juego incluye contenido perturbador, por lo que no es adecuado para niños ni personas sensibles o impresionables. Lost Castle es un RPG adorable y lleno de acción con elementos roguelike y mazmorras aleatorias. Está plagado de divertidos personajes dibujados a mano y escenarios que fusionan la acción clásica con toques más modernos En sus días de gloria, Castle Harwood fue el corazón de un territorio feliz gobernado por nobles sabios y virtuosos. Pero esos días acabaron hace mucho tiempo... La calamidad asola estas tierras, y la magia negra ha corrompido el castillo y todo lo que lo rodea. Los demonios han declarado este lugar podrido parte de sus dominios y su ejército oscuro está minando el poder del imperio... Poco a poco, la corrupción se expande. Castle Harwood ha caído. Pero, en medio de esta pesadilla, algo brillante emite un destello que llena los corazones de los poderosos del coraje necesario para invadir el castillo. Lost Castle contiene el tesoro del vencido Earl: esa promesa de riquezas es lo que te llama. Y quizás también puedas hacer el bien.