Francos dijo que el Presidente reaccionó a "una traición" por la caída de la Ley Bases

El ministro señaló esto al opinar sobre los mensajes publicados por el mandatario en redes sociales luego de que la Ley "Bases" no alcanzará los apoyos necesarios.

El ministro de Interior, Guillermo Francos, sostuvo hoy que el presidente Javier Milei "ha reaccionado por algo que considera una traición", al opinar sobre los mensajes publicados por el mandatario en redes sociales luego de que la Ley "Bases" no alcanzará los apoyos necesarios y consideró "falto de lógica" que el Gobierno recurra a una consulta popular.

"El Presidente ha expresado su molestia y ha reaccionado por algo que considera una traición. Era una ley que se venía conversando durante todo un mes. El Gobierno había quitado una serie de artículos para llegar a un entendimiento final en los temas más importantes y sobre el día de la sesión hubo hechos que generaron que la declaración de emergencia y la delegación de facultades fueran absolutamente destrozadas por el Congreso", afirmó Francos en declaraciones a Radio Urbana.

El ministro agregó que "insólitamente" se empezaron a votar artículos "inciso por inciso" dejando "absolutamente desnaturalizados el sentido de la ley y de la declaración de emergencia".

"No he leído los tuits que se le atribuyen al Presidente. He conversado varias veces con los gobernadores, hemos tenidos acuerdos y desacuerdos y así es el sistema de la democracia", apuntó.

En ese sentido, sostuvo que el Presidente "gobernará con los instrumentos que le otorga la Constitución" como pueden ser los Decretos de Necesidad y Urgencia.

"Las consultas populares son un mecanismo que el Presidente puede utilizar y esta en la Constitución, pero no se ha conversado estrictamente sobre ese mecanismo. Parece falto de lógica que un presidente que ha sido votado por el 56% de los votos y ha expresado con absoluta claridad su propuesta política para el país tenga que someter a consulta popular su propuesta de gobierno", afirmó.

Además, el ministro sostuvo que "no está en tratamiento en este momento" que el paquete fiscal de la ley "Bases" vuelva al Congreso al asegurar que se puede "prescindir" del mismo y destacó que "en este momento el Gobierno esta en equilibrio fiscal".

"El Congreso sigue cumpliendo un rol institucional. El Gobierno enviará y seguramente será anunciado oportunamente las leyes que corresponde durante el periodo ordinario de sesiones", remarcó Francos a diferencia del diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), Carlos D'Alessandro, quien había afirmado que el Ejecutivo no tiene previsto enviar nuevos proyectos de ley al Congreso este año.

"Dentro de la ley Bases había varios temas que son de importancia fundamental para el futuro de los argentinos. No para llegar al equilibrio fiscal y dominar la inflación, sino para generar un crecimiento fuete en la actividad económica del país", añadió.

En tanto, sostuvo que "Milei está haciendo lo que prometió" y ponderó que el mandatario "redujo gastos de una manera significativa".

"No se puede hacer todo sin que tenga ningún costo. Hemos reducido brutalmente el costo del sector publico, hemos transformado ministerios, secretarias y subsecretarias", completó.