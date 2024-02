Fin de la novela: Carlos Palacios tomó una decisión ante el interés de Boca

Tras varias idas y vueltas durante el mercado de pases, el delantero de 23 años anunció cuál será su futuro.

A diferencia de lo que generalmente suele suceder, esta vez el encargado de bajarle la persiana a la novela del mercado de pases del fútbol argentino fue el propio protagonista. Carlos Palacios, delantero de 23 años apodado la Joya, anunció que continuará su carrera en Colo Colo y que no llegará a Boca, el club que había iniciado negociaciones para contratarlo. Con el panorama tan despejado como el cielo del verano, todo indica que el Xeneize se retirará definitivamente de la ventana de transferencias.

En la conferencia de prensa previa a la final de la Supercopa local ante Huachipato, el futbolista nacido en Renca dejó en claro que quiere vestir la camiseta del Cacique en la temporada 2024: "Me voy a quedar acá. Estoy muy feliz, me siento contento. Siento que encontré mi lugar en el mundo en un club tan grande como Colo Colo".

Consultado sobre el constante interés del cuadro de la Ribera, el atacante reconoció que no estaba muy metido en los pormenores de la negociación entre los clubes y su entorno. "El tema se lo dejé a mi representante. Cuando me preguntaron, siempre fui honesto. Pero no puedo decir nada más porque no me metí a fondo en el tema", aclaró.

En las últimas horas, la dirigencia del conjunto boquense había acercado una propuesta final para adquirir su pase a cambio de 4 millones de dólares. Días atrás, ofrecieron desembolsar un millón menos, pero la idea no convenció a los dirigentes del Cacique ni del Vasco Da Gama, dueño del 80 por ciento de la ficha.

Sin embargo, ambos equipos siempre se mostraron interesados en que la Joya siguiera a préstamo un tiempo más en Chile. Hasta los directivos más importantes de cada institución lo habían expresado públicamente, pero algunas declaraciones del jugador dieron a entender que existía la chance de emigrar a la Argentina.

"Como dijo el presidente (Alfredo Stöhwing), es un 95 por ciento. Hay cláusulas de por medio. Es imposible decirle que no a un club como Boca. Todo puede pasar de un minuto a otro. Como siempre he dicho, que sea lo mejor para todos y en especial para mí", comentó durante la pretemporada, además de revelar su admiración por Juan Román Riquelme.

Boca, muy cerca de retirarse del mercado de pases

Una vez que Boca logró liberar el cupo del paraguayo Bruno Valdez, cedido por una año y con opción de compra en Cerro Porteño, puso todas las fichas en la contratación del chileno. La respuesta del otro lado fue contundente: Palacios solo se iría por el monto de la cláusula de rescisión, valuada en 5 millones de dólares. Pese a que los separaba solamente un millón de la moneda estadounidense, el Xeneize se mantuvo firme en su postura de no ejecutarla y recibió otra contestación -la última- negativa.

"Aspiro a que podamos ganar el domingo para conquistar una copa y empezar bien el año. Y después desarrollar un buen papel en la Copa Libertadores. Queremos entrar y pasar la fase de grupos", declaró el delantero, que ya tiene la cabeza puesta en los nuevos objetivos con el equipo de Jorge Almirón.

Aunque recibió un ofrecimiento por Álvaro Barreal desde el FC Cincinnati de la Major League Soccer, Boca ya no tiene mucho margen para negociar por otro refuerzo. El mercado de pases cierra oficialmente el 9 de febrero a las 20 horas y el tiempo, como siempre, apremia. Por lo tanto, todos los caminos conducen a que el Xeneize se retiraría de la ventana de transferencias con los tres soldados que logró traer: Cristian Lema, Kevin Zenón y Lautaro Blanco.