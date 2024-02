Martín Lousteau repudió a Milei por la quita de subsidios a las provincias: “Está castigando a los ciudadanos”

El senador y titular de la UCR rechazó la eliminación del Fondo Compensador del Interior como represalia por la fallida Ley Ómnibus. “No es muy distinto a cuando Cristina se enojaba con los cordobeses”, dijo.

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, cuestionó con dureza al presidente Javier Milei por el recorte a los subsidios del transporte público en el interior del país, una medida que fue considerada como una represalia a los gobernadores “dialoguistas” que no lo acompañaron en la votación en particular durante la aprobación de la Ley Ómnibus. “El presidente no está castigando a los gobernadores, está castigando a los ciudadanos”, advirtió el senador nacional sobre la medida, que tendrá como correlato un aumento del pasaje en la mayoría de los distritos.

Con un tono muy crítico sobre la marcha de la gestión del mandatario libertario, Lousteau cargó contra el estilo de conducción del jefe de Estado, que tras la caída del proyecto de “Ley Bases” encabezó una embestida contra los gobernadores y diputados provinciales a quienes acusó de “traidores” por estar en desacuerdo con algunos artículos de la norma.

“No es muy distinto de cuando Cristina se enojaba con los porteños o cordobeses. Es exactamente la misma lógica de acumulación de poder, es el mismo gen. Y sobre todo, en el argumento de que ‘tienen que votarme todo porque saqué el 56% en la segunda vuelta’, Cristina decía lo mismo con el 54%”, reflexionó el legislador radical.

Martín Lousteau utilizó esa comparación para cuestionar la decisión del Gobierno de suprimir el Fondo Compensador del Interior, que se destinaba a subsidiar los pasajes del transporte urbano en las provincias. El anuncio se conoció a los pocos días del fracaso del debate legislativo de la “Ley Bases” que impulsaba Milei, y que tensó aún más el vínculo del Presidente con los gobernadores.

En ese contexto de escalada de reproches y cruces entre el oficialismo y la oposición, Milei identificó en las redes sociales a los gobernadores y diputados que jugaron en contra de la aprobación legislativa, lo que agravó los enojos de sectores de la oposición moderada o dialoguista.

“No sé si Milei se asume presidente, es como si fuera el jefe de una banda virtual de influencers y youtubers”, resaltó Lousteau en una entrevista en radio Rivadavia. “Además, es un presidente que cuando alguien le disputa algo, entonces esa persona es “traidora” o “coimera”, o está “en contra de Argentina”. Ya lo hemos visto. Yo la verdad que no estoy para eso”, completó.

Sobre la virulencia de Milei contra la oposición, el senador nacional advirtió sobre “los estados de ánimo que está generando este gobierno” y que “hay una tendencia a elegir a un enemigo y movilizar a sus seguidores”.

“El Presidente está incitando un nivel de violencia inusitado, porque retuitea cosas muy violentas, porque celebra manifestaciones de sus seguidores de meter bala, de castigar y padecer”, puntualizó. “El Presidente está demostrando que está dispuesto a jugar en el filo externo de la democracia”, agregó, y completó: “Trata de insuflar temor para que las opiniones en contra de él desaparezcan. Es un caldo de cultivo peligroso. Aquellos que sienten temor que sepan que ese nivel de violencia no debe ser permitido y no lo vamos a permitir”.