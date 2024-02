Habló el titular de la Anses echado por Milei: “Lamento no haber tenido tiempo para llevar a cabo transformaciones”

Osvaldo Giordano respondió al comunicado de la oficina del presidente con un mensaje para la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El presidente Javier Milei les pidió la renuncia a la secretaria de Energía, Flavia Royon, y al titular de la Anses, Osvaldo Giordano, según anunció esta noche la Oficina del Presidente (OPRA). El exdirector del organismo de seguridad social se despidió con críticas al jefe de Estado y un agradecimiento a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por el respaldo a su gestión.

“Más allá de no compartir los motivos del pedido de mi renuncia, agradezco la confianza puesta en mí para el cargo, especialmente de la ministra Sandra Pettovello”, escribió el funcionario saliente en su cuenta de X. La titular de Capital Humano lo respaldó hasta último momento, pero no pudo revertir la decisión de Javier Milei. “Lamento no haber tenido el tiempo para llevar adelante las transformaciones que proyectaba en ANSES”, agregó.

La decisión fue tomada después de que la Ley Ómnibus fracasara en la Cámara de Diputados, Javier Milei responsabilizó a los legisladores que votaron contra el proyecto del Ejecutivo y apuntó directamente contra los gobernadores. En consecuencia, e



“La Oficina del Presidente de la República Argentina comunica que el Presidente Javier Milei ha solicitado la renuncia del Titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Osvaldo Giordano, y de la Secretaria de Minería de la Nación, Flavia Royon”, comunicaron. “Sus respectivos sucesores serán anunciados por este medio en los próximos días”, agregaron.