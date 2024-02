El rol del escritor para medios audiovisuales. Los desafíos de escribir para cine. Particularidades de la escritura. Aptitudes que deberá poseer un buen guionista. Desafíos del escritor para cine en la actualidad.

Por Pablo Argañarás, Lic. en cine y televisión

Hay diálogos o escenas de películas que son memorables. Muchas veces hasta nos modifican en la forma de sentir o pensar luego de conocerlos. Nos conmueven hasta las lágrimas o nos haces descostillar a carcajadas. Muchos son ocurrentes y algunos otros pasarán a ser parte de nuestro repertorio de frases célebres o refranes. Detrás de todos los parlamentos y acciones que los personajes dicen en pantalla está el escritor, el guionista.

El escritor para medios audiovisuales es quien escribe todo lo que va a ocurrir en pantalla y todo lo que se escuchará. Es quien diseña la historia y a los personajes. Las situaciones que ellos tendrán que atravesar. Las vicisitudes, odiseas y problemas. Todo lo bueno y bello que les ocurre también es tarea de esta persona.

Un escritor para cine deberá poseer una imaginación prodigiosa, a la par de una sensibilidad especial. Los guiones se escriben en acciones, así que tendrá que ser alguien que sea práctico en cuanto a resolver cuestiones complejas desde lo actoral. Un buen guionista conoce al ser humano, sus virtudes y defectos. Conoce de psicología, de comportamiento y de todo lo que conforma al ser humano como alguien complejo. Construir mundos completos requiere de una cultura general avezada producto de un gran consumo cultural y muchas experiencias de vida.

El guionista debe poseer intuición para poder anticiparse al gusto del público. No debemos olvidar que siempre se escribe para luego ser actuado y proyectado en pantalla. Producir esto conlleva muchísima inversión que luego las empresas productoras deberán recuperar y ganar. Esto se logra con guiones que gusten al público masivo. Tener el olfato para darse cuenta de lo que será del agrado e impacto popular es una cualidad vital en el rol del escritor para pantalla.

Poder poner pensamientos y sentimientos en boca de los personajes en forma de diálogos. Que los parlamentos que se escriban sean originales y ocurrentes. Que arranquen una sonrisa del público o una lágrima de los espectadores. Una frase que dicha por el galán embelese a todas las mujeres de una sala a oscuras. Que sueñen que esas palabras sean dichas en sus oídos por sus amados. Generar situaciones que causen sensaciones que involucren al público. Que aterren, que enternezcan, que generen tensión o serenidad. Poder meter al espectador en el bolsillo con unas situaciones, personajes y una historia es una tarea que debe poder efectuar un buen guionista.

Hacer un planteo de historia original para el público, vendible para los productores, desafiante para el director, con matices para los actores. Tarea nada sencilla. Un guión se desmenuza en una y mil partes que luego se deberán aunar para convertirse en un film. Es por ello que un escritor para medios audiovisuales debe entender todas las áreas que conlleva la puesta en ejecución de un proyecto de este tipo. Debe conocer al detalle todo lo referido a la producción y sus diversas etapas. Debe estar al tanto de las técnicas de actuación y poseer herramientas que le permita saber de cómo se filman las escenas que está por redactar.

El guionista es un escritor que va a escribir con palabras a imágenes y sonidos para ser filmados y registrados. Lo redactado también luego será convertido en parlamento de los personajes. Pero la palabra escrita como tal desaparecerá. Luego del rodaje del film, el guión como tal no existirá más. No será publicado ni vendido. Será el turno de haberse convertido en una película. Posee entonces una naturaleza mutante. Pasará de la hoja a la pantalla. El registro que existió serán los libretos que alguien guardará luego del rodaje. Y si nadie toma ese recaudo no quedará un registro escrito ni impreso del guión. Habrá mutado a una película sin haber dejado rastro alguno.

Es común, luego del éxito de una película, la referencia a las actuaciones, a la dirección, a la música o los efectos especiales. Rara vez sabemos los nombres de los guionistas. Intentemos repasar mentalmente ahora el nombre de tres guionistas que conozcamos. Seguramente no los sabemos. Por lo general es el rol más anónimo e importante, ya que sin él no existiría historia ni película.

Cuando escuchemos un diálogo ocurrente, una escena bien actuada, o una historia que nos conmueva sepamos que atrás de ello siempre está el ingenio y la creatividad de un “anónimo” guionista.