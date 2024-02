"Congelados": el nuevo desafío que Santiago del Moro anunció para Gran Hermano

El martes llegará un nuevo desafío que pondrá a prueba a los jugadores del reality.

En la gala de este jueves, el conductor de Gran Hermano, Santiago del Moro, anunció que el martes llegará un nuevo desafío para la casa más famosa del país. Hacia el final del programa reveló que el martes se hará "El Congelado". "Me encanta este GH, amo este GH, no para, es una montaña rusa, es una tras otra", aseguró Del Moro y luego lanzó la noticia. Días atrás, el conductor les explicó a los jugadores que tenían que prepararse para esta nueva prueba y les contó en qué consistía. "'En las próximas semanas, en un futuro, puede ser que suene una alarma y se les diga a todos que pueden quedar en su lugar congelados. Todos van tener que quedarse inmóviles como si fueran una estructura de hielo. Ahí, va a entrar por sorteo un familiar, un ser querido de los jugadores o jugadoras a la casa. Va a ser una recorrida, los va a ir a ver a quien sea, a quién le toque. Esa persona les va a poder decir algo que tenga que ver con su vida, con algo lindo. Ustedes no pueden accionar nada. Obviamente, se les puede caer una lágrima, pueden tentarse, suspirar, no pueden hablar", dijo. Y advirtió: "Si la persona llega a exponerlos, le llega a dar información pueden ir directamente a placa o si brinda mucha información directamente pueden ser expulsados. Es algo serio, no es algo para festejar cuando entre alguien. Es algo para soportar el juego y la presión del juego".