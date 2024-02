El posteo de Messi con fotos familiares en Miami

El capitán argentino poso junto a su esposa Antonela y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro después de regresar de la gira con Inter Miami.

Leo Messi pasó las últimas semanas lejos de su familia ya que estuvo en una larga gira de pretemporada por Asia cargada de kilómetros y partidos con el Inter Miami que dirige técnicamente Gerardo Martino. Tras su último partido, el equipo regresó a Miami y este sábado el diez compartió una tierna foto con su familia.

El capitán de la Selección Argentina no necesitó ponerle ningún mensaje para acompañar las imágenes en las que se lo ve muy contento de volver a estar en casa. En la primera se lo ve solo con Antonela, ella toda vestida con colores claros y en contraste el astro del fútbol prácticamente todo de negro. En la segunda foto los que se agregaron fueron Thiago, Mateo y Ciro para completar la foto familiar. Obviamente el posteo se llenó de likes y comentarios en solo minutos.

El conjunto de Florida, que conduce Gerardo Martino y ahora cuenta con Luis Suárez como refuerzo, recorrió aproximadamente 35 mil kilómetros en los últimos 20 días: visitaron El Salvador, Arabia Saudita, Hong Kong y Japón. A eso, se suma el amistoso que disputaron contra el FC Dallas en Texas. En total jugaron seis encuentros: la Pulga no completó ningún partido y no disputó el duelo frente al combinado de Hong Kong, algo que generó mucha bronca en los hinchas. En total, el astro rosarino jugó 45 minutos contra El Salvador (salió en el entretiempo en el empate por 0-0), 63' frente al FC Dallas (derrota por 1-0), 87' ante Al-Hilal (caída por 4-3), apenas 8' frente al Al Nassr (aplastante goleada por 6-0 en contra) y media hora en el 0-0 ante el Vissel Kobe de Japón (y, sorpresivamente, no pateó en la tanda de penales, en la que cayeron por 4-3).

Newell's, el último rival de Inter Miami en pretemporada

Inter Miami disputará un último amistoso, que será muy especial tanto para Lionel Messi como para el Tata Martino: se enfrentarán a Newell's, el próximo jueves 15 de febrero, en el DRV PNK Stadium. Este duelo contra la Lepra le pondrá punto final a la pretemporada de las Garzas antes del inicio de la MLS.