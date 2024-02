Gala de los Premios Goya 2024: todos los ganadores de la noche más especial del cine español

La gala de los 38º Premios Goya se celebró en Valladolid con “La sociedad de la nieve” arrasando con varias categorías y logrando ser la mejor película del cine español.

La gala de los 38º Premios Goya se celebra en Valladolid con La sociedad de la nieve, de José Antonio Bayona, y 20.000 especies de abejas, de Estíbaliz Urresola, como principales aspirantes con más nominaciones, dentro de una ceremonia que recordará a la actriz Concha Velasco y en la que el director de Fotografía, Juan Mariné, recogerá a sus 103 años de edad el Goya de Honor.

Premio a mejor actor de reparto

Loles León y Fernando Tejero salen a presentar los nominados a mejor actor de reparto. Y el ganador es... JOSÉ CORONADO

Goya a canción original

Alba Flores y Amaia Romero anuncian la ganadora a Mejor Canción Original. Y la ganadora es... Rigoberta Bandini por Te estoy amando locamente.

Mejor diseño de vestuario

Anna Castillo, Macarena García, y Belén Cuesta presentan el premio a Mejor Diseño de Vestuario. Y el ganador es Julio Suárez por La sociedad de la nieve.

Mejor maquillaje y peluquería

Los vallisoletanos Fernando Cayo y Daniel Muriel anuncia el ganador del Goya a Mejor maquillaje y peluquería. Y la ganadora es, una vez más, La sociedad de la nieve. Ya lleva tres. Suben a recogerlo Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Montse Ribé.

Mejor actor revelación

Telmo Irureta y Laura Galán presentan el premio a Mejor actor revelación. Y el ganador es... Matías Recalt, por La sociedad de la nieve.

Mejor montaje, para la ‘Sociedad de la nieve’

El quinto cabezón para la película de Bayona, que recae sobre los montadores Andrés Gil y Jaume Martí. “Estuvimos 20 meses trabajando día y noche”, desvelan en su agradecimiento a Bayona.

Mejor fotografía

Leonor Watling y José Luis Alcaine presentan el premio a mejor fotografía. Y la ganadora es La sociedad de la nieve. Pasa a recogerlo Pedro Luque, su director de fotografía.

Mejor sonido

Belén Rueda y Ernesto Alterio presentan el premio a mejor sonido. Y la ganadora es... así es, La sociedad de la nieve. Recogen el premio Jorge Adrados, Orio Tarragó y Marc Orts.

Mejor dirección de arte

La sociedad de la nieve obtiene su octavo cabezón por la dirección de arte de Alain Bainée.

Mejor dirección de producción

Javier Veiga y Marta Hazas presentan el Goya a Mejor dirección de producción. Y, como no podía ser de otra manera, va a parar a La sociedad de la nieve, y lo recoge Margarita Huguet. Ya lleva nueve!

Mejor música original

La décima llega para La sociedad de la nieve. Michael Giacchino logra el Goya por su música en la película de J.A. Bayona, que recoge el premio en su honor.

Mejor película de animación

El Goya a Mejor película de animación este año ha tenido más nivel que nunca, pero en una edición en la que hay una película que compite para los Oscar, no podía haber otra ganadora. Robot Dreams de Pablo Berger se hace con el cabezón por su tierna historia de amistad entre un perro y su robot.

Mejor documental

El Goya a Mejor documental va para Claudia Pinto por Mientras seas tú, la película en torno a la historia de la actriz Carme Elías y su experiencia con la enfermedad de Alzheimer. “No sabía que se podía estar tan triste y tan feliz a la vez”, exclama Pinto en un premio que le dedica a Elías y a las otras personas que sufren alzheimer.

Mejor cortometraje de ficción

Marta Etura y Nacho Vigalondo presentan el premio a mejor cortometraje de ficción, que va a parar a Aunque es de noche, de Guillermo García López.

Mejor cortometraje documental

Nerea Barros y Miguel Ángel García presentan el premio a mejor cortometraje documental. Y la ganadora es Ava, de Mabel Lozano.

Mejor cortometraje de animación

María León e Inma Cuesta presentan el premio a mejor cortometraje de animación. Y la ganadora es To bird or not to bird, de Martín Romero.

Mejor dirección novel

Después de 15 nominaciones, llega el primer Goya para 20.000 especies de abejas, que recae sobre Estibaliza Urresola.

Mejor actriz revelación

Otra de las grandes inéditas de la gala O corno, ganadora del pasado de Festival de San Sebastián, ha logrado su Goya con el premio a Mejor actriz revelación. Ha sido para Janet Novás, quien tenía dura competencia en la categoría pero que finalmente se ha impuesto y ha levantado el cabezón en un discurso en el que también hacía visible su emoción y sorpresa. Nosotros tuvimos la suerte de charlar con su directora, Jaione Camborda.

Mejor película latinoamericana

Gael García Bernal sale a escena para presentar el Goya a Mejor película Iberoamericana. Y la ganadora es La memoria infinita, de Maite Alberdi. El premio, para Chile.

Mejor película europea

El Goya de este año es para Anatomía de una caída, el drama judicial de Justine Triet que también está nominado al Oscar a Mejor Película Internacional.

Mejor actriz de reparto

Segundo Goya para 20.000 especies de abejas, en este caso para Ane Gabarain, que da vida a la abuela de la protagonista, quizá el personaje más entrañable y que mejor la comprende. El premio se lo ha entregado precisamente Sofía Otero, la niña protagonista junto a la que nos brinda las mejores escenas de la película.

Mejor guion adaptado

Fran Araujo e Isaki Lacuesta presentan el premio a mejor guion adaptado. Y la ganadora es... Robot Dreams, la adaptación del cómic de Sara Varon por parte de Pablo Berger.

Mejor guion original

El premio a mejor guion original va a parar a Estibaliz Urresola por 20.000 especies de abeja, que gana su tercer Goya.

Mejor actor protagonista

Entramos en los últimos premios, y el de Mejor Actor protagonista cae sobre los brazos de David Verdaguer, encargado de dar vida a Eugenio en la película Saben aquell. Desde Infobae España tuvimos la oportunidad de hablar con él.

Mejor película

Y llegamos al último premio y más importante de toda la noche, el de Mejor película. Y la ganadora es... La sociedad de la nieve. ¡J.A. Bayona arrasa con 12 cabezones y se corona como gran película de los Goya 2024!