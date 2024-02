"La sociedad de la nieve" ganó el Goya a la Mejor Película y arrasó en 12 categorías

La película con más opciones en la 38 edición de los Premios Goya era 20.000 especies de abejas, nominada en 15 categorías, pero finalmente ha ganado en tres mientras Bayona se ha llevado 12 estatuillas.

'La sociedad de la nieve' ha sido la gran galardonada en los Premios Goya 2024. El filme dirigido por Juan Antonio Bayona ha ganado en 12 categorías, como la de Mejor dirección, Mejor Película o Mejor actor revelación.

Sociedad de la nieve

Otra de las favoritas era '20.000 especies de abejas', que contaba con 15 nominaciones pero finalmente ha ganado en tres categorías. Así, Estíbaliz Urresola ha logrado el Goya a Mejor dirección novel y guion original y Ane Gabarain el de Mejor actriz de Reparto por su papel en el filme.

En otras categorías, 'Aunque es de noche' ha ganado el Goya a Mejor cortometraje de ficción y To bird or not to bird, el Goya al Mejor cortometraje de animación. José Coronado se ha alzado con el premio al mejor actor de reparto y Rigoberta Bandini lo ha hecho en la categoría de Mejor canción original.

El actor David Verdaguer se ha hecho con el galardón a Mejor Actor por su papel en 'Saben aquell' y Malena Alterio ha hecho lo propio en la categoría de Mejor actriz protagonista por su papel en 'Que nadie duerma'.

Al comienzo de la gala de esta 38 edición de los Premios Goya, presentada por Los Javis y Ana Belén, la artista ha iniciado un alegato en contra de la violencia sexual. Así, la cantante y actriz ha condenado duramente los abusos y la violencia sexual y ha hecho un llamamiento a "revisar de manera profunda las estructuras que lo permiten". "Aquí en el cine también se acabó", ha espetado Ana Belén.