María Eugenia Ritó fue crítica con las personas que se burlaron de su cambio físico

La exvedette se refirió a su regreso a los medios y respondió los comentarios maliciosos que recibe sobre su cuerpo.

María Eugenia Ritó volvió a los medios y se mostró muy feliz por la repercusión que tuvo su regreso. Aunque la exvedette aseguró que la gente la recibió con mucho cariño, no dejó pasar los comentarios malintencionados que muchas personas le hicieron sobre su cuerpo.

En diálogo con Socios del espectáculo (eltrece), Ritó habló de su trayectoria y se mostró orgullosa de todo lo que logró en su vida. “Soy actriz, comediante, también canto. A esta altura estoy para ser cabeza de compañía, capocómica, porque trabajé con los mejores: Nito Artaza, Gasalla, Corona, Raúl Lavié, Valeria Lynch, Moria Casán..”, enumeró.

Durante su descargo, también les respondió a quienes la criticaron por su cambio físico: “Pasé por muchas cosas en mi vida. Este año cumplo 49 años. Estoy viva y vivida. Me casé, me divorcié, tuve depresión, consumí drogas. Estuve en la muerte. Pasé por todas. Sí, señora, engordé. Puedo tener celulitis, puedo tener panza y lo voy a adelgazar. Y si no lo adelgazo, ¿cuál hay? Soy comediante, soy la Ritó. Acá estoy yo y acá volví”.

Sobre su actualidad, y las ganas de volver a trabajar en los medios, cerró: “Me merezco vivir y seguir laburando”.