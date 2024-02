La predicción de Dibu Martínez a un compañero de la Selección Argentina: “Vamos a ganar la Copa América”

El arquero de Aston Villa y el combinado nacional celebró, junto a otros miembros de la Albiceleste, de la renovación de Germán Pezzella con Real Betis y se mostró optimista por repetir la corona continental.

Germán Pezzella renovó su vínculo con Real Betis y desde el club armaron un video con varios de sus compañeros en la Selección Argentina, donde dijo presente su gran amigo Emiliano "Dibu" Martínez que tomó la oportunidad para realizar una predicción con respecto a la inminente Copa América 2024.

El arquero de Aston Villa dijo presente como también lo hicieron Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico, Giovani Lo Celso y Juan Foyth para dedicarle unas palabras al Kaiser, que seguirá en el equipo sevillano hasta junio de 2026.

"¡Cabezón, amigo! Felicitaciones, papá. Sabes lo mucho que te quiero y cómo me alegra que sigas creciendo como persona y como jugador en tu carrera. Esto es solo un paso más en tu carrera. Disfrutalo, no como yo el frío en Birmingham. Disfrutalo, amigo, te quiero mucho y vamos a ganar la Copa América. Nos vemos en la Conference League, papá. Abrazo, amigo. Te quiero mucho", aseguró el oriundo de Mar del Plata que no es ningún extraño a realizar este tipo de predicciones.

En la antesala del choque contra México por la segunda fecha del grupo C del Mundial de Qatar 2022 no solo avisó que Argentina ganaría 2-0 sino que también terminaría consagrándose campeón del mundo pese a que venían de la dura caída en el debut con Arabia Saudita.