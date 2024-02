Sin colectivos en Santiago: “Iniciamos un paro por tiempo indeterminado”

Jorge Pacheco de la UTA local informó a través de Radio Panorama que este miércoles dará comienzo a un paro por tiempo indeterminado por la falta de pago de sueldo y diferencias.

La medida de fuerza se debe a que las empresas no pagaron las diferencias salariales de noviembre y diciembre ni tampoco el sueldo de enero.

Cabe destacar que el plazo que había fijado el sindicato para cobrar esas sumas venció el viernes pasado.

Jorge Pacheco de la UTA filial Santiago del Estero dialogó con Radio Panorama y ratificó el paro que realizarán desde este miércoles 14 y por tiempo indeterminado.

El gremialista indicó que ya no pueden esperar más el pago de los montos adeudados, diferencias de sueldos de noviembre y diciembre más el sueldo completo de enero, por lo que decidió realizar un paro total para todos los servicios en todo el ámbito de Santiago del Estero.

“No hemos llegado a ningún acuerdo. No hemos tenido respuesta por parte de las empresas (con respecto a cuando se abonarían las diferencias reclamadas de noviembre y diciembre)” y con respecto al sueldo de enero fue también bastante pesimista al indicar “aparte del sueldo de enero, pasan los días y si esto no se resuelve se va a complicar más. En un par de semanas deberíamos estar cobrando el sueldo de febrero” sentenció.

También indicó que mantuvieron conversaciones informales con empresarios los que le confiaron que no hay dinero para afrontar los sueldos.

“Hoy a esta hora (alrededor de las 20 horas de este martes) tenemos que decir que el paro es por tiempo indeterminado” y que los choferes no concurrirán a sus lugares de trabajo ya que no hay indicios de que se paguen los sueldos en el corto plazo.

Pacheco indicó además que la medida está avalada por el secretario general nacional, ya que se mantuvo una constante comunicación donde se lo mantenía al tanto de cómo estaba la situación.

Esta medida afectará a miles de usuarios que dependen del servicio para poder movilizarse.