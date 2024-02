Milei analiza vender la flota presidencial y quedarse con un pequeño Learjet

Por la venta de las aeronaves podría recaudar unos US$40 millones. Las aeronaves oficiales no se utilizan y en tierra insumen millonarios gastos de mantenimiento.

La flota presidencial de aeronaves se compone de tres aviones y tres helicópteros. De todos estos, uno es propiedad de la Fuerza Aérea y el resto del Estado nacional. Desde la llegada de Javier Milei al poder, estas aeronaves casi no se utilizaron y hay dudas y diversas versiones sobre su futuro inmediato.

A las autoridades de la Secretaría General que conduce Karina Milei no les cierran algunos números de estos aviones: el Gobierno mira con malos ojos su alto costo de mantenimiento, en medio de su intención de imprimir una imagen de austeridad en un delicado contexto económico.

Así las cosas, según pudo saber TN, un de las ideas que se baraja es la de que el presidente Javier Milei solo se quede con un pequeño Learjet de la Fuerza Aérea para utilizar dentro del país o en casos de emergencia y poner a la venta el resto de la flota: según tasaciones informales o consultas que ya se realizaron en el Gobierno, se podrían llegar a recaudar unos 40 millones de dólares por dos aviones y tres helicópteros, además de cortar el gasto en mantenimiento de estas unidades.

Te recomendamos: Así es el nuevo Tango 01 que Alberto Fernández usará para viajar a Europa en julio

Si definitivamente la Casa Rosada se inclina por la idea de sostener solo un avión, el elegido sería el Learjet 60 (ARG-03), una unidad que pertenece a la Fuerza Aérea, pero cuya operación y mantenimiento está a cargo de la Secretaría General. Se trata de un avión que, además, no insume demasiados gastos de mantenimiento.

Las unidades que se pondrían a la venta son un Boeing 737-500 (ARG-02), antes conocido como Tango 04, que tiene un valor de mercado que oscila los 4 millones de dólares. El costo de mantenimiento (sin uso) es de U$S 1.500.000, cifra que surge de un contrato con Aerolíneas Argentinas por el cuidado del avión, libros técnicos y asesoramiento. Además, Presidencia tiene que pagar 500 mil dólares por inspecciones que tocan por tiempo calendario.

Te recomendamos: Nuevo Tango 01: una comitiva gubernamental viajó a EEUU para probar en vuelo la nueva aeronave presidencial

Otro de los que se le podría colocar el cartel de venta es el Boeing 757-256 (ARG-01), adquirido durante la gestión de Alberto Fernández por 25 millones de dólares. En el Gobierno dicen que, si se vende, al menos hay que recuperar la inversión. Si bien no se usa desde la anterior gestión, en los próximos meses demandará gastos:

Inspección mayor: US$ 2.000.000

Mantenimiento de Boeing: US$ 100.000

Inspecciones menores: US$ 700.000

Otros gastos (como que vuele al menos una vez por semana para mantenerse operativo): US$ 7.000 los 30 minutos.

TN accedió a números oficiales sobre el costo operativo del ARG-01. A modo de ejemplo, el viaje que Alberto Fernández realizó para participar de la 78° Asamblea de las Naciones Unidas en septiembre de 2023 costó U$$ 193.368 y otros $ 15.189.658. El expresidente también había pasado por Cuba.

En sus únicos viajes al exterior -pasó por Davos en enero y por Israel y el Vaticano hace unas horas-, el libertario usó aviones de línea. En este contexto surgieron diversas propuestas respecto del futuro de la flota presidencial, las cuales se discuten en la Secretaría General.

“Si es por Milei, él vende todo”, le dijo una fuente a TN. Sin embargo, aclara, la realidad es que el proceso de venta está en una fase de estudio y discusión interna. Un área con fuerte injerencia en el proceso es la Dirección General de Logística (DGL), que quedó en manos del comodoro Fabián Barbieri, que pasó por la gestión de Mauricio Macri.

Por otra parte, también se estudia la posibilidad de poner a la venta los helicópteros presidenciales. Son tres. Un S70 Sikorsky Black Hawk (8 plazas), que posee un valor de mercado de U$S 4 millones. Si no se usa también tiene altos costos de mantenimiento. Por ejemplo, la bibliografía técnica cuesta unos 320 mil dólares: el fabricante hace mejoras constantes y quienes operan el helicóptero deben comprar este material para poder utilizarlo. Además se suman un S76 (5 plazas), que tiene un valor de mercado de U$S 3 millones y un S76 (5 plazas), mismo modelo que el anterior e igual valor de mercado. La inspecciones mayores de estos helicópteros cuestan unos U$S 400 mil cada una.