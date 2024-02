El inusual método que permite dormir más profundamente y mejorar los patrones del sueño

Es una herramienta esencial para realizar un seguimiento del descanso y de cualquier factor que pueda estar alterándolo. Por qué todos deberíamos instrumentar el sistema.

La falta de sueño (de corta duración o de mala calidad) provoca el riesgo de diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares y cáncer. En términos de salud mental y bienestar, los trastornos y los problemas del sueño suelen ser un síntoma común de depresión, ansiedad y esquizofrenia. En síntesis, dormir mal es igual a depresión, mientras que depresión es igual a dormir mal.

Según una revisión de investigación de 2018, escribir un diario puede contribuir a un menor número de visitas al médico relacionadas con el estrés, una presión arterial más baja, un mejor estado de ánimo y un mayor bienestar. Es en este contexto que un diario del sueño ofrece beneficios reales para ayudarnos a tener un descansar más profundo.

“El diario del sueño consiste en tomarse unos minutos antes de irse a la cama (o en la cama) y dejar que la mente procese lo que nos pasa en ese momento”, dice Kat Lederle, científica del sueño y experta en el reloj corporal.

La Dra. Ledere insiste en la importancia de recurrir a la vieja escuela del papel y el bolígrafo: ”Si usas el celular, te exponés a la luz directa que te estimulará. Además, puedes caer en la tentación de ver otros contenidos que te resultarán aún más estimulantes”.

Este registro es una parte esencial del proceso para cambiar los patrones de sueño. Llevar un diario del sueño puede ayudar al médico y al paciente a determinar lo siguiente:

Cuáles son los horarios para ir a dormir y despertarse

Cuántas horas se están durmiendo realmente

Cómo son los hábitos cotidianos que pueden afectar el sueño

Qué cambios se pueden hacer en los hábitos del sueño

Cómo estos cambios afectan la calidad del sueño

Si deben hacerse pruebas para otro trastorno del sueño

La rutina para hacer el diario del sueño

"El diario del sueño es una técnica que se utiliza aproximadamente una hora antes de irse a la cama o justo antes, pero básicamente es una forma de vaciar el ruido. El ruido del día, el ruido de ´esto no lo he hecho´. Puede ser simplemente pensar en una conversación que has tenido durante el día con alguien”, afirma la experta.

“Para mí, el diario tiene varias esquinas. En la primera, puedes repasar tu día, casi como una lista de lo que has hecho, lo que crea un refuerzo positivo. La segunda es la gratitud, una forma de activar todas las sustancias químicas beneficiosas. Si escribes una lista de cosas por las que estás agradecido, no tendrás esa negatividad al irte a dormir y esto también afectará a la forma en que te despiertas”.