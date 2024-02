Jorge Macri fue recibido por el Papa Francisco en una audiencia privada

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, fue acompañado por su esposa, María Belén Ludueña. "Charlamos sobre los planes que tengo para el Sur de Buenos Aires y el Papa se mostró muy interesado", sostuvo.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, fue recibido este martes en una audiencia privada en la casa de Santa Marta en el Vaticano por el Papa Francisco, a quien le contó los proyectos que quiere encarar en su gestión al frente de la Ciudad de Buenos Aires. “Charlamos sobre los planes que tengo para el Sur de Buenos Aires y el Papa se mostró muy interesado. Conversamos también del barrio de Flores y eso le trajo muchos recuerdos”, sostuvo Macri, quien estuvo acompañado por su esposa, la periodista María Belén Ludueña. A través de su cuenta en la red social X (ex twitter), Macri escribió: “En el marco de un afectuoso y cordial encuentro que compartí con @LuduenaMBelen, nuestro querido Papa Francisco nos dejó un mensaje a todos los porteños, que tengo el honor de transmitirles”. El jefe de Gobierno expresó el mensaje del Sumo Pontífice: ”Me gusta el concepto de ‘llegar antes’. Me hace acordar a eso que escribió algún poeta de ’madrugar a la aurora’. Le diría a los porteños, y a los argentinos en general: que no se dejen madrugar, que lleguen antes". "Que no se dejen madrugar por el desánimo, el enojo, por la sensación de que no hay futuro, de que todo está perdido. Hay esperanza. Cada uno de nosotros tenemos que ponernos en ese esfuerzo y sintonía de no dejar que nos madruguen los sentimientos y las realidades negativas. Hay que ser parte de un camino de superación. Un pueblo debe marchar y ponerse de pie”, añadió. Los detalles de la reunión entre Jorge Macri y el Papa Francisco En ese marco, Macri contó detalles de su diálogo con el Papa Francisco: “Desde la Ciudad, queremos hacer precisamente eso: llegar antes. Le expresé al Santo Padre el compromiso que tenemos de cuidar y acompañar a todos en este momento complejo que atraviesa el país". Según contó Macri, también hablaron sobre la salud mental: "También conversamos sobre salud mental, la problemática del consumo de sustancias y el trabajo conjunto con ONGs y comunidades de distintas religiones para dar una respuesta integral". "Pude contarle además algunos de los proyectos que estamos llevando adelante en la Ciudad, especialmente en la zona sur. Recuerda aún muy vivamente Flores, su querido barrio, marcado por su identidad tan particular, como la que tiene cada barrio y que hace de Buenos Aires una ciudad única", afirmó el jefe de Gobierno. Asimismo, Macri aprovechó para contarle al Papa que la Ciudad tiene una muy buena relación con el arzobispo actual de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva. "El diálogo interreligioso, por otro lado, que supo tenerlo como uno de sus grandes impulsores, ocupó un espacio importante de nuestra conversación". "Es una característica que hace de nuestra Ciudad un modelo y un faro para el mundo, en medio de tanto dolor y desencuentros. La fraternidad y la paz que necesitamos exigen que recuperemos, hoy más que nunca, el valor del diálogo en todos los ámbitos", agregó. Sobre el final de la audiencia, Macri contó: "Tuve la oportunidad también de sumarme al deseo de millones de argentinos e invitarlo a visitar nuestro país y nuestra Ciudad, de la que fue su pastor y guía espiritual. Su mensaje de esperanza nos alienta a seguir construyendo una sociedad mejor, más justa y solidaria". "¡Gracias, Francisco, por su paternal bendición! Rezamos por usted y confiamos que su oración por nosotros traerá paz y unidad a nuestra patria y a nuestra Ciudad. ¡Lo esperamos en su casa!", concluyó Macri.