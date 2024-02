Cristina le ordena el espacio político a Milei

La jefa del kirchnerismo cree que ya no existe un espectro dividido en tres tercios y que el acuerdo del presidente con Macri es polarizador.

Por Ignacio Miri

Para Clarín

Cristina Kirchner entendió el año pasado que -por segunda vez consecutiva- no tendría posibilidades de ganar una elección presidencial. Ella misma dijo que el escenario electoral estaba dividido en tres partes de tamaños similares y consideró -en este caso no lo manifestó públicamente- que una postulación suya, luego de un gobierno desastroso que la tuvo como artífice y vicepresidenta, podía terminar en un tercer puesto, detrás de Javier Milei y Juntos por el Cambio.

Hoy el paisaje es otro. Es difícil encontrar los tres tercios por varias razones. En primer lugar, por acomodar el proceso en una cronología, Mauricio Macri detectó antes del balotaje que los votos de uno de esos tercios -los que había conseguido Patricia Bullrich- estaban migrando hacia Milei.

Luego, en una epifanía precipitada por la derrota en el Congreso del proyecto de Ley Ómnibus, Milei entendió que, si bien ya tenía la aprobación y el apoyo de buena parte de los votantes del PRO, no le vendría mal hacer un acuerdo también con los dirigentes, los técnicos y los legisladores macristas.

Con esa idea en la cabeza salió a hablar de la “fusión” con el PRO y a retomar una conversación con Macri que había descartado en noviembre, cuando el ex presidente le propuso unificar los bloques de diputados y senadores.

En aquel momento, Milei consideró que el macrismo no tenía otra que apoyarlo en el Congreso y que, con esos apoyos en el bolso, le convenía más explorar un acuerdo con alguna de las partes del peronismo.

La caída de la Ley Ómnibus le hizo entender al Presidente que la propuesta de Macri podía darle la fortaleza legislativa y la experiencia administrativa y política que le falta a su gobierno.

Ya se ha dicho que, a pesar de que se ve como un paso natural, el nuevo acuerdo no le alcanzará a Milei para asegurarse la gobernabilidad. La suma de los diputados de La Libertad Avanza y el PRO no alcanzaron para hacer avanzar la Ley Ómnibus. Todo indica que Milei y Macri -si hacen su acuerdo- tendrán que tratar de seducir a otros sectores, como parte del radicalismo o de algunos partidos provinciales.

Pero, aunque esa parte del futuro todavía no esté clara, sí se puede ver mejor que la política ya no está fragmentada en tercios. Hoy hay solo dos grandes espacios: el oficialismo y la oposición del peronismo. Es cierto que el radicalismo y algunos ex macristas mantienen un peso apreciable en el Congreso, pero hoy les cuesta terciar en el conflicto entre el Gobierno y el peronismo.

Cristina vuelve en ese contexto. En su regreso, además de ocupar un espacio como la dirigente más notoria de la oposición, la jefa del kirchnerismo busca barrer con la impresión de que se había conformado con establecer un pacto tácito de conflicto de baja intensidad con Milei que podía traerles beneficios para ambos.

El Presidente creía que Cristina había dejado trascender algún elogio a su astucia política para complicar su relación con Macri. Entonces, se puede suponer que estará más cómodo con esta Cristina trabajando para conseguir, como él mismo suele repetir, “un sistema político más ordenado”, con el kirchnerismo de un lado y Macri y Milei del otro.