Las cinco cualidades que tienen las personas inteligentes para conseguir el éxito, según Harvard

Son condiciones que pueden ser adquiridas por cualquier persona y pueden ayudar a tomar buenas decisiones además de mejorar nuestra productividad.

A veces, confundimos inteligencia con cultura, pero alguien que no haya tenido acceso a los estudios puede tener una inteligencia superior a otra persona con un doctorado. ¿Por qué? Porque tiene más que ver con entender de la mejor manera las situaciones a las que nos enfrentamos y tomar decisiones solventes en consecuencia que con aprendernos un libro desde la primera página hasta la última.

Esto está muy relacionada con lo que llamamos inteligencia emocional que, según la RAE, es la capacidad de percibir y controlar los propios sentimientos y saber interpretar los de los demás. Y esta capacidad del ser humano centró los estudios del psicólogo Daniel Goleman, de la Universidad de Harvard.

El psicólogo estadounidense señaló que la inteligencia emocional puede ayudarnos a mejorar nuestra productividad, fomentando el trabajo en equipo y ayudándonos en la toma de decisiones. En un artículo publicado en CNBC Make it, el especialista identificó las cinco cualidades necesarias de las personas con mayor inteligencia emocional para tener éxito.

Las cinco cualidades de las personas más inteligentes para conseguir el éxito

Autogestión. Esta cualidad tiene que ver con un control de nuestros propios tiempos y habilidades para ser capaces de resolver los problemas que se nos vayan presentando de forma autónoma. No todos tenemos las mismas cualidades, pero ser conscientes de nuestros puntos fuertes y débiles nos hará actuar en consecuencia. Además, esta cualidad hace referencia al control de las emociones. Ser capaz de que los malos resultados no afecten a nuestro trabajo, enfocándonos en los logros y con una mentalidad flexible y positiva, aunque realista. Esto hará que no te hundas ante el menor contratiempo y continúes intentando lograr tus objetivos.

Conciencia propia y del entorno. Esto tiene mucho que ver con la definición de inteligencia emocional y es que consiste en escucharte, entenderte y poder entender al resto. Gestionar tus propias emociones te ayudará a manejar de la mejor manera situaciones de estrés y ansiedad, logrando relacionarte con los demás de forma efectiva. Por otro lado, Goleman hace hincapié en la empatía como una cualidad clave para interpretar las emociones y expectativas de los demás y de uno mismo. No pasar por encima de las emociones de los demás, sino entenderlas y darles valor como una forma vital para relacionarte con el entorno.

Desarrollar buenas relaciones. Tener un buen entorno social es el único modo de ser feliz, según un estudio de la Universidad de Harvard, pero para Goleman, también es importantísimo para tener éxito. Relaciones sociales sanas te ayudarán a conseguir el éxito, puesto que muchas veces es necesario contar con un equipo que te sostenga.

Capacidad de adaptación. En la vida, tenemos que enfrentarnos a cambios de manera constante y nuestra capacidad de adaptarnos a ellos determinará el éxito que tengamos. Para Goleman, esta cualidad, junto con la autogestión, son las dos características más determinantes a la hora de lograr el éxito. Estar abierto al cambio y saber adaptarte a las necesidades que surjan en cada momento para dar con la respuesta adecuada a cada problema.

Saber trabajar en equipo. Las personas más inteligentes y exitosas del planeta cuentan con un gran equipo con el que trabajan mano a mano. Por eso es muy importante saber delegar, ya que es imposible que seamos capaces de hacerlo todo, tanto por tiempo como por habilidad. Tener una buena comunicación con el equipo y saber repartir las tareas dependiendo de las capacidades de cada uno hará que las respuestas a los diferentes problemas sean más eficaces.