¿Llegó la paz a GH?: tras la dura pelea, Agostina y Furia hicieron las paces

Mientras reinaba el silencio de la noche, la policía y la doble de riesgo tuvieron una profunda la charla, la cual parece indicar una tregua entre las dos.

Después de decirse de todo, gritarse y dejar en claro su enfrentamiento, la lucha entre Agostina y Furia parece apaciguarse en Gran Hermano. Mientras reinaba el silencio de la noche, la policía y la doble de riesgo tuvieron una profunda la charla, la cual parece indicar una tregua entre las dos. ¿Volvió la paz al reality?

Mientras Juliana se encontraba sentada en la mesa de la cocina, Agostina se hizo presente con un mate y el termo bajo el brazo. “Las dos somos dos personas fuertes. Yo prometo no empujarte. Prometo respetarte y poder convivir. Vos no sos mi amiga ni yo la tuya”, le dijo Agostina al encarar a su ‘hermanita’, bajando las revoluciones y la tensión entre las dos.

Te recomendamos: Furia lo hizo de nuevo: corrió desnuda y sorprendió en medio de la emisión en vivo de Gran Hermano

Luego, la policía agregó: “De mi parte no vas a recibir una palabra más a tu persona. Te gusta estar sola, tener tus momentos. Cuando vos te acercás yo me quedo”. Sin embargo, la respuesta de Furia no fue la mejor, ya que la jugadora más polémica de la casa le dijo que ella estaba errada.

Previamente, el clima de confrontamiento parecía crecer en el lugar. Agostina había cuestionado, adelante de todos, la poca colaboración de Furia para hacer tareas de la casa. Al escuchar esto, la doble de riesgo le lanzó unas duras palabras: “La tenés adentro villera de mierd.. Te vas a ir vos primero y si no, te espero afuera”.

Después de varios cruces y tensos cara a cara, la charla entre ambas jugadores se dio en un contexto crucial del juego. En cuestión de horas, la nueva líder de la casa utilizaría su beneficio. De haber hecho las paces, esto daría a pensar que Agostina puede cambiar su decisión y podría salvar a Furia.

En la noche de nominación, la nueva líder de la casa más famosa del país, Agostina había dejado en claro su estrategia al hablar ante las cámaras: “Dice la cariño que el universo tiene que conspirar a mi favor para que no me saquen de la casa. Que alguien le avise, ya la tiene re sabida, que va a placa. Hace seis semanas que no va a placa y viene zafando. El domingo, a tu casita”.

En el confesionario, la joven había explayado sus sensaciones al respecto: “Estoy indignada, Juliana se cansó de hablar mierda, trató de mentirosa a Rosina, fue y le dio un beso de buenas noches. Después se le prendió a Manzana después de bardearlo. Se llevó a Emmanuel a comer después de pedir su cabeza en la fiesta. En algún momento sos vos. o ya sos falsa así. No tenés valores, no lo puedo creer. Yo realmente estaba jugando sola, porque para ella yo no estaba jugando con ella, yo sola creí que quedábamos ella y yo. Tiene una maldad, yo no trataría mal a la única persona que siempre la defendió desde un principio”.

Una vez en el confesionario sostuvo que necesita que se vaya Juliana, por eso votó estratégicamente a Federico y Martín Ku. Así, la placa quedó conformada de la siguiente manera. Zoe, Lucia, Rosina (por sanción) y Virginia (12), Emmanuel (7), Martin (6), Juliana (4), Federico (4), Lisandro (4).